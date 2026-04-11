Donald Trump felicita a astronautas de la misión Artemis II

WASHINGTON — El presidente Donald Trump extendió este viernes una felicitación oficial a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, tras el éxito de su trayectoria orbital alrededor de la Luna. Durante un enlace directo con la cápsula Orion, el mandatario calificó la misión como un "triunfo histórico" para el liderazgo estadounidense en el espacio.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, completó la fase crítica de sobrevuelo lunar, marcando el regreso de seres humanos a las proximidades del satélite tras más de cinco décadas. El presidente destacó que este logro es el pilar fundamental para el establecimiento de una presencia permanente en la superficie lunar.

¿Qué declaró Donald Trump sobre la misión Artemis II?

Durante su intervención, el mandatario estadounidense enfatizó que el éxito de la misión Artemis II acelera los planes para una expedición tripulada al planeta rojo. Según el mandatario, Marte representa el "próximo gran paso" en la estrategia de exploración profunda, instruyendo a la NASA a priorizar los preparativos para misiones interplanetarias en la próxima década.

"Estamos demostrando que Estados Unidos no tiene límites en su ambición", declaró el presidente desde la Casa Blanca. La administración ha vinculado el desarrollo tecnológico de los sistemas de lanzamiento espacial con el crecimiento económico y la seguridad nacional, reforzando la inversión en la colaboración público-privada con empresas del sector aeroespacial.

Hitos de la misión Artemis II y cooperación internacional

La misión Artemis II es la primera prueba tripulada del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion. El éxito de este vuelo de diez días permite validar los sistemas de soporte vital necesarios para Artemis III, la misión que busca llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna en el polo sur.

El presidente también reconoció la importancia de la cooperación internacional, haciendo una mención especial al astronauta Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Esta colaboración se enmarca en los Acuerdos de Artemis, un tratado internacional liderado por Estados Unidos que establece normas para la exploración pacífica y sostenible del espacio exterior.

Futuro del programa lunar y el polo sur

El informe de la misión indica que todos los sistemas de la nave Orion han funcionado según los parámetros previstos. El enfoque de la administración ahora se centra en el desarrollo de la estación orbital Gateway y los módulos de aterrizaje que operarán en el polo sur lunar, una zona estratégica por su potencial presencia de depósitos de hielo de agua.

Expertos de la industria señalan que el respaldo político directo a la misión Artemis II consolida el presupuesto de la agencia espacial para los próximos ciclos fiscales. La meta inmediata de la administración es asegurar que la infraestructura lunar sirva como centro de pruebas logísticas antes de emprender el viaje de larga duración hacia Marte.