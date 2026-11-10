Donald Trump cuestiona la legitimidad de las elecciones en EE. UU.: victoria demócrata en el Congreso

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la legitimidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato tras la confirmación de la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso.

El mandatario estadounidense puso en duda la transparencia del proceso electoral a través de sus plataformas digitales, pese a que en días previos a la jornada había afirmado que respetaría los resultados de los comicios realizados el pasado 3 de noviembre.

¿Qué declaró Trump sobre las elecciones?

El giro en el discurso presidencial ocurrió a medida que los conteos oficiales consolidaron la pérdida del control republicano en el Capitolio. Trump dirigió sus señalamientos hacia el uso de tecnología electoral y el volumen de la votación anticipada, argumentando que las herramientas de escrutinio automatizado influyeron en el desenlace final.

La derrota del Partido Republicano representa un cambio sustancial en la correlación de fuerzas en Washington. Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, la bancada demócrata adquirió facultades para supervisar el funcionamiento de la administración central, abrir investigaciones sobre las decisiones del Ejecutivo y bloquear o modificar iniciativas presupuestarias y legislativas impulsadas por la Casa Blanca.

¿Qué consecuencias tiene la victoria demócrata?

Pese a la postura crítica del mandatario respecto a la validez de las votaciones, no se presentaron pruebas formales para respaldar las acusaciones de irregularidades en los centros de cómputo. Analistas políticos atribuyen la inclinación del electorado a factores económicos como el costo de vida, la volatilidad en los precios de los combustibles y el desgaste general derivado de las políticas internacionales del Gobierno.

Ante el nuevo escenario parlamentario, el presidente mantiene la facultad del veto para rechazar los proyectos de ley dictaminados por la nueva mayoría opositora, además de la capacidad de recurrir a órdenes ejecutivas para sostener los lineamientos prioritarios de su gestión.