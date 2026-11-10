Trump confirma investigación del FBI sobre presuntos vínculos entre Jensen Huang y una supuesta espía china

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el FBI mantiene abierta una investigación relacionada con Alice Huang, señalada como presunta espía china, y su supuesto vínculo sentimental con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Durante declaraciones realizadas el lunes por la noche en la Casa Blanca, Trump manifestó que espera que el empresario salga bien librado de las indagatorias. «Sé que el FBI lo está investigando y creo que saldrá bien parado», expresó ante los medios.

El mandatario también reveló que se comunicó directamente con Jensen Huang para preguntarle si tenía conocimiento de que Alice Huang presuntamente trabajaba como espía para China. Según el relato de Trump, el empresario negó estar enterado de esas actividades.

«Le hice esta pregunta: "¿Tenías idea de que era una espía?"», contó el presidente. De acuerdo con su versión, Huang respondió que desconocía por completo esa situación. Trump agregó que le cree al directivo de Nvidia.

Acciones de la autoridad

La relación entre ambos personajes no es nueva, pues Jensen Huang se ha convertido en una figura relevante para la administración estadounidense en asuntos relacionados con la tecnología y el desarrollo de inteligencia artificial.

Un informe clasificado llegó a manos de Marco Rubio. El caso también involucra información de inteligencia que habría llegado a funcionarios del gobierno estadounidense.

De acuerdo con lo señalado en el texto, durante 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, revisó un informe clasificado de los servicios de inteligencia que advertía sobre las presuntas actividades de Alice Huang.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre ese documento durante su encuentro con periodistas, Trump aseguró no recordar haber recibido información al respecto.

«No me enteré», respondió el mandatario al referirse a las advertencias relacionadas con la supuesta espía y su vínculo con el director ejecutivo de Nvidia.

Impacto en la comunidad

El asunto ha generado atención en torno a las relaciones entre Estados Unidos y China, debido a las posibles implicaciones de seguridad nacional que se atribuyen al caso. Mientras avanzan las investigaciones del FBI, Trump reiteró su confianza en la versión ofrecida por Jensen Huang.