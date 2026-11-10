Francia acusa a Irán de ciberataques que afectaron a más de 700 comercios

El gobierno de Francia responsabilizó a Irán de una serie de ciberataques registrados entre el 11 y el 12 de octubre, los cuales tuvieron como objetivo refrigeradores de supermercados y otros sistemas de comercios. La acusación fue difundida mediante comunicados oficiales publicados el 10 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades francesas, detrás de estas operaciones estaría la unidad cibernética Shahid Kaveh, relacionada con la Organización de Guerra Electrónica y Ciberdefensa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La administración encabezada por Emmanuel Macron aseguró contar con elementos para atribuirle a Irán estas acciones, al tiempo que advirtió que los grupos señalados representan un riesgo constante para la infraestructura francesa.

Asimismo, París consideró que los ataques carecían de justificación y contravenían las normas del derecho internacional, además de los principios de comportamiento responsable que deben respetar los Estados en el entorno digital.

Más de 700 establecimientos afectados

Entre las consecuencias de los ataques, Francia reportó afectaciones en más de 700 comercios, donde se registraron daños materiales, incendios y pérdidas de productos alimenticios debido a su deterioro.

Las autoridades estimaron que el impacto económico asciende a decenas de millones de euros. También calificaron la operación como un hecho sin precedentes por sus dimensiones y agresividad, al señalar que se trató del primer ataque cibernético ofensivo ejecutado en territorio francés cuyo objetivo exclusivo habría sido el sabotaje.

Francia recuerda otros señalamientos contra Irán

En medio de las acusaciones, el gobierno francés también hizo referencia a otros episodios en los que ha señalado a Irán por presuntas acciones de desestabilización.

Entre ellos mencionó los ataques contra el semanario Charlie Hebdo en 2023 y las acciones dirigidas contra la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Además, recordó que durante 2026 la Unión Europea impuso sanciones a la compañía de ciberseguridad Emmenet Pasargad, por su presunta colaboración en este tipo de actividades.

Ante estos acontecimientos, Francia advirtió que se reserva la posibilidad de responder a las acciones digitales, ya sea mediante medidas públicas o privadas.

Por su parte, Irán negó las acusaciones formuladas por París y calificó la información difundida por el gobierno francés como «infundada».