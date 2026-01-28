Trump amenaza a Irán: el país persa ofrece diálogo y defensa

Irán responde a amenazas de Trump y ofrece diálogo respetuoso con Estados Unidos, pero advierte que se defenderá.

A través de su perfil oficial en X, Irán responde a la amenaza de Donald Trump tras revelar que había enviado una flota armada al país de Medio Oriente asegurando que, aunque está dispuesto al diálogo, se defenderá ante cualquier intimidación.

Acciones de Irán ante la amenaza de Trump

Después de que Donald Trump lanzara una amenaza directa en su red social Truth hacia Irán, en donde aseguró que había enviado una flota armada para actuar con "rapidez y violencia", ya hubo una respuesta.

Pues a través de una publicación en X, la cuenta de la Misión de Irán ante la ONU, respondió directamente a la amenaza de Trump sobre un despliegue de una armada masiva hacia su país con el fin de presionar por un acuerdo nuclear para evitar un ataque mayor con la "Operación Midnight Hammer". "Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, ¡PERO SI SE LE PRESIONA, SE DEFENDERÁ Y RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!" @Iran_UN / X

Detalles sobre la flota armada enviada por Trump

En dicha publicación, Irán recordó el ataque previo en junio de 2025 que dañó instalaciones nucleares iraníes, y también los costos de las guerras que tuvo Estados Unidos en Afganistán e Irak con un total de 7 mil millones de dólares y más de 7 mil vidas perdidas estadounidenses.

Consecuencias de las tensiones entre Irán y Estados Unidos

En la respuesta de Irán a Donald Trump, enfatiza su disposición al diálogo; no obstante aseguró que no se dejará intimidar ante sus amenazas advirtiendo que se defenderá ante cualquier peligro.