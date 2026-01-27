Aumento de aranceles de Trump a Corea del Sur genera preocupación en el mercado

Donald Trump ha dicho que está aumentando los aranceles a los productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y productos farmacéuticos. El presidente de Estados Unidos dice que los aranceles a los automóviles, la madera y los productos farmacéuticos aumentarán al 25 %, acusando a Seúl de no cumplir con un acuerdo comercial alcanzado el año pasado.

Donald Trump ha dicho que está aumentando los aranceles a los productos surcoreanos, incluidos automóviles, madera y productos farmacéuticos, acusando al país de no cumplir con un acuerdo comercial alcanzado el año pasado y provocando una breve caída de las acciones de los fabricantes de automóviles coreanos. En una publicación en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos dijo que los aranceles pagados por las exportaciones surcoreanas a Estados Unidos aumentarían del 15 % al 25 % porque la "Legislatura coreana no ha promulgado nuestro Acuerdo Comercial Histórico, que es su prerrogativa".

"La Asamblea Legislativa de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos", declaró Trump. La administración aún no ha emitido notificaciones formales para implementar los cambios.

Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial, después de que Trump y el presidente Lee Jae Myung acordaron en principio en julio pasado que Seúl realizaría inversiones por 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

La Casa Azul presidencial de Corea del Sur dijo el martes que no había sido informada sobre los planes de aumento de tarifas con antelación y que continuaría tomando las medidas necesarias para finalizar el acuerdo. Dijo que el principal asesor político de Lee convocó una reunión de emergencia con funcionarios y que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, actualmente en Canadá, se dirigiría a Washington para conversar sobre el tema con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

El enviado comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, afirmó que el gobierno aún está analizando los antecedentes de la publicación de Trump sobre los aranceles y las medidas que Seúl podría tomar. Yeo indicó que planea visitar Estados Unidos pronto y conversar con su homólogo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para encontrar una solución racional entre ambos gobiernos.

Acciones de la autoridad

El aparente cambio de postura de Trump se produce meses después de que Washington y Seúl firmaran el acuerdo comercial y de seguridad el año pasado, culminando un período de tensas negociaciones. El acuerdo se concretó tras la reunión de Trump con Lee en octubre e incluyó las promesas de inversión de Corea del Sur a cambio de reducciones arancelarias por parte de Estados Unidos.

Desde entonces, sin embargo, el acuerdo ha permanecido en una especie de limbo legal en Corea del Sur.

La oficina presidencial de Seúl insistió en noviembre en que el acuerdo no requería aprobación parlamentaria, argumentando que representaba un memorando de entendimiento en lugar de un documento legal vinculante.

Pero el martes, el partido gobernante del país dijo que trabajaría con la oposición para acelerar la aprobación de cinco proyectos de ley pendientes que permitirían la realización de inversiones en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Asamblea Nacional dijeron que los cinco proyectos de ley probablemente se incorporarían en una única propuesta de ley, que necesitaría la aprobación de los comités de finanzas y judicial antes de poder pasar a votación en el pleno.

Detalles confirmados

Según el acuerdo, Washington mantendría aranceles de hasta el 15 % sobre los productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos. Fundamentalmente, los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre los automóviles surcoreanos del 25 % impuesto por Trump a principios de 2025.

La última amenaza de Trump, de implementarse, revertiría esa situación.

La industria automotriz representa el 27 % de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, que recibe casi la mitad de las exportaciones de automóviles del país. Minutos después del anuncio de Trump, las acciones de varios fabricantes surcoreanos cayeron hasta un 5 %, pero recuperaron sus pérdidas más tarde ese mismo día.

Trump ha utilizado la amenaza de aranceles a lo largo de su segundo mandato como instrumento de política exterior. Los economistas han expresado su preocupación por este enfoque, y la política también se enfrenta a una prueba en un caso en curso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La amenaza del martes contra Corea del Sur es su más reciente contra socios comerciales clave en los últimos días.

Durante el fin de semana, Trump advirtió a Canadá que, si cerraba un acuerdo comercial con China, impondría un arancel del 100 % a todos los productos que cruzaran la frontera. A principios de enero, Trump también amenazó con imponer aranceles a varios países europeos hasta que se lograra la compra de Groenlandia. Desde entonces, ha desistido de la amenaza.

El presidente de economía internacional del Atlantic Council, Josh Lipsky, dijo que la acción de Trump respecto a Corea del Sur reflejaba impaciencia con el ritmo de la promulgación por parte de Seúl del acuerdo comercial marco.

"Es solo otro recordatorio de que los mercados se equivocaron al creer que alcanzaríamos la estabilidad arancelaria en 2026", dijo Lipsky. "La gente dice: ´Ah, pero no cumple´, y a veces es cierto, pero a veces no. Y la volatilidad por sí sola... tiene un precio."