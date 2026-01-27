Trump y El Desconcertante en la captura de Nicolás Maduro

¿Qué es el Desconcertante?... el arma secreta que usó Trump durante la captura de Nicolás Maduro.

Donald Trump afirmó que EU utilizó El Desconcertante, un arma de energía pulsada, para desactivar equipos durante la captura de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista con el New York Post, Donald Trump habló por primera vez de un presunto sistema de armas utilizado por Estados Unidos al que llamó El Desconcertante. El mandatario evitó entrar en detalles técnicos, argumentando que no tenía autorización para hacerlo, pero lo describió como decisivo para el éxito del operativo.

Trump explicó que el arma permitió desactivar equipamiento militar venezolano, incluidos sistemas de lanzamiento de cohetes de origen ruso y chino. De acuerdo con su versión, las fuerzas venezolanas intentaron activar sus defensas, pero "nada funcionó", lo que impidió cualquier respuesta armada.

Aunque no existe confirmación oficial independiente, analistas asocian el Desconcertante con armas de energía pulsada o electromagnética, tecnologías capaces de inutilizar sistemas electrónicos sin causar destrucción física inmediata, una tendencia creciente en la guerra moderna.

Detalles sobre El Desconcertante y su impacto en la operación

Trump ya había mencionado previamente que, durante la operación, Estados Unidos apagó casi todas las luces en Caracas, una afirmación que reforzó la idea del uso de tecnología avanzada para interferir infraestructuras críticas.

Según el exmandatario, la clave fue sorprender a un aparato militar que estaba preparado para un ataque convencional. Al neutralizar comunicaciones, radares y sistemas de control, las fuerzas estadounidenses habrían logrado entrar sin enfrentar resistencia efectiva.

Este tipo de operaciones, de ser ciertas, marcarían un precedente en conflictos internacionales, donde la supremacía tecnológica se impone sobre la fuerza bélica tradicional, reduciendo enfrentamientos directos pero elevando los riesgos estratégicos.

Reacciones a las declaraciones de Trump sobre la captura de Maduro

Durante la misma entrevista, Trump reiteró su postura de extender operaciones militares más allá de Sudamérica, incluyendo posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en Norteamérica. Aseguró que su gobierno conoce rutas, ubicaciones y estructuras de estas organizaciones.

Al ser cuestionado sobre posibles ataques en México o Centroamérica, respondió que "podría ser en cualquier parte", una declaración que generó inquietud por sus implicaciones diplomáticas y de seguridad regional.

Implicaciones de la tecnología militar en conflictos internacionales

Trump también confirmó ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y a Venezuela, señalando que Estados Unidos incautó petróleo de al menos siete buques. Aunque evitó revelar su ubicación, afirmó de manera tajante: "No tienen petróleo. Lo tomamos."