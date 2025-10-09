Donald Trump demanda cárcel para líderes de Chicago por no proteger a agentes del ICE

WASHINGTON – El presidente Donald Trump ha redoblado su ofensiva contra el gobierno local de Chicago, al exigir el encarcelamiento del alcalde Brandon Johnson y del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker. El mandatario los acusó de no garantizar la protección de los agentes de inmigración durante las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la ciudad.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!", escribió Donald Trump en su red social Truth Social.

Autoritarismo y despliegue militar en Chicago

La exigencia de encarcelar a líderes demócratas se produce días después de que Trump criticara la "incapacidad" de ambos en la gestión de la delincuencia en Chicago. La tensión ha escalado hasta el punto en que el gobierno de Texas ya ha enviado a 200 soldados de la Guardia Nacional a la urbe, listos para ser desplegados.

Los líderes de Illinois han condenado la postura del presidente, calificándola de autoritaria. El gobernador J. B. Pritzker respondió en X: "No daré un pasó atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?".

Contexto: Ciudades santuario y la crisis migratoria

La confrontación entre la administración federal y Chicago se enmarca en el debate de las "ciudades santuario", que limitan la cooperación de la policía local con los agentes federales de inmigración. Trump, en su esfuerzo por intensificar las redadas antimigrantes y el control fronterizo, ha utilizado la seguridad y la migración como ejes centrales de su retórica.

La petición de cárcel para líderes de Chicago subraya la escalada en la retórica política en Estados Unidos. El presidente ha dejado claro que utilizará todos los elementos del poder federal para imponer su estrategia migratoria, incluso si esto implica desafiar y amenazar a los funcionarios electos de la oposición.