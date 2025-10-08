Donald Trump se suma a negociaciones de paz en Medio Oriente

Donald Trump podría viajar al Medio Oriente esta semana

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que durante esta misma semana podría llevar a cabo un viaje al Medio Oriente para sumarse a las negociaciones de paz.

Fue durante una conferencia de prensa que ofreció el miércoles 8 de octubre, cuando Donald Trump indicó que sería el domingo de esta misma semana cuando realice el viaje.

Al insistir que el alto el fuego entre Hamás e Israel está “muy cerca”, resaltó que “un gran equipo” ya está en Medio Oriente como parte de las negociaciones en busca de un acuerdo de paz. Donald Trump viajaría al Medio Oriente para sumarse a negociaciones

Luego de que Hamás, organización islamista de Palestina, accedió a negociar el acuerdo paz propuesto por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos anunció que podría viajar al Medio Oriente.

Así lo indicó en conferencia de prensa desde La Casa Blanca, en la cual indicó que podría ser el domingo de esta semana cuando viaje al Medio Oriente para sumarse a las negociaciones.

Pese a referir que también hay perfiles que podrían obstruir el alto al fuego entre Hamás e Israel —liderado por Benjamin Netanyahu— confió en que hay muchas posibilidades de que se concrete.