Trump intensifica acciones contra el petróleo venezolano

Trump se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela tras el primer barco capturado. La incautación fue la primera interdicción de un cargamento petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación de un petrolero esta semana, mientras aumenta la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijeron el jueves seis fuentes familiarizadas con el asunto.

La incautación fue la primera interdicción de un cargamento petrolero de Venezuela, que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. La acción se produjo mientras Estados Unidos ejecuta una acumulación militar a gran escala en el sur del Caribe y mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, hace campaña por la salida de Maduro. La incautación ha puesto en alerta a los armadores, operadores y agencias marítimas involucradas en el transporte de crudo venezolano, y muchos están reconsiderando si zarpar desde aguas venezolanas en los próximos días como está previsto, dijeron fuentes navieras.

La incautación del Skipper y sus consecuencias

Se esperan más intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra barcos que transportan petróleo venezolano que también pueden haber transportado petróleo de otros países objeto de sanciones estadounidenses, como Irán, según fuentes familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.

La petrolera estatal venezolana, PDVSA, no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno venezolano afirmó esta semana que la incautación estadounidense constituyó un "robo".

Cuando se le preguntó si la administración Trump planeaba más incautaciones de barcos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que no hablaría sobre acciones futuras, pero dijo que Estados Unidos continuaría ejecutando las políticas de sanciones del presidente. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo", dijo.

Estrategia de EE.UU. y la flota fantasma

Estados Unidos ha elaborado una lista de varios petroleros más sancionados para su posible incautación, según una de las personas familiarizadas con el asunto. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habían estado planeando las incautaciones durante meses, según dos de las personas.

Una reducción o suspensión de las exportaciones de petróleo venezolano, principal generador de ingresos para el gobierno de Maduro, afectaría las finanzas del gobierno de Maduro. El nuevo enfoque estadounidense se centra en las actividades de la denominada flota fantasma de petroleros que transporta petróleo sancionado a China, el mayor comprador de crudo de Venezuela e Irán. Un mismo buque suele realizar viajes separados en nombre de Irán, Venezuela y Rusia, añadieron las fuentes.

La incautación del petrolero, de nombre Skipper, provocó que al menos un transportista suspendiera temporalmente los viajes de tres cargamentos recién cargados que totalizan casi 6 millones de barriles del crudo de exportación estrella de Venezuela, el Merey, dijeron las fuentes. "Los cargamentos acababan de embarcarse y estaban a punto de zarpar hacia Asia", dijo un ejecutivo comercial involucrado en el comercio y envío de petróleo venezolano. "Ahora los viajes están cancelados y hay buques tanque esperando frente a las costas venezolanas, ya que es más seguro hacerlo".

Las fuerzas estadounidenses estaban monitoreando los petroleros en el mar y algunos buques en puertos venezolanos, ya sea que estuvieran siendo reparados o cargados, y esperando que zarparan hacia aguas internacionales antes de tomar medidas, dijo una de las fuentes.

Vigilancia y acciones futuras

En el período previo a la incautación de Skipper, que previamente había sido sancionado por su comercio de petróleo con Irán, las fuerzas estadounidenses habían intensificado la vigilancia de las aguas cercanas a Venezuela y la vecina Guyana, dijo otra de las fuentes. El momento de realizar más incautaciones dependería en parte de la rapidez con la que se pudieran hacer arreglos para que los puertos recibieran los barcos incautados para descargar los cargamentos de petróleo, dijo una de las fuentes.

Muchos de los buques de la flota en la sombra que transportan petróleo sancionado son antiguos, su propiedad es opaca y navegan sin una cobertura de seguro de primera clase. Esto haría que muchos puertos se mostraran reacios a recibirlos.

Otro barco, el Seahorse, que está bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea por sus vínculos comerciales de petróleo con Rusia, fue monitoreado en noviembre por un buque de guerra estadounidense y detenido brevemente antes de navegar hacia Venezuela, dijo una de las fuentes.

Aunque el gobierno venezolano calificó la incautación estadounidense como "un acto de piratería internacional", especialistas legales dijeron que no entraba en esa definición según el derecho internacional. "Dado que la captura fue respaldada y sancionada por Estados Unidos, no puede considerarse piratería", dijo Laurence Atkin-Teillet, especialista en piratería y derecho del mar en la Facultad de Derecho de Nottingham, Gran Bretaña. "El término piratería en este contexto parece ser retórico o figurativo, más que un uso legal."