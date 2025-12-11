Maduro y Putin dialogan sobre relaciones bilaterales en llamada

Putin y Maduro sostuvieron llamada tras incautación de petrolero en Venezuela celebrada por Donald Trump.

A horas de que Donald Trump celebrara haber incautado un petrolero en la costa de Venezuela, Vladimir Putin y Nicolás Maduro tuvieron una conversación telefónica.

Esto fue revelado por la República Bolivariana de Venezuela, quien también informó sobre el contenido de la conversación entre el presidente de Rusia y el mandatario venezolano.

"El pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia"

Vladimir Putin. Presidente de Rusia

¿Qué declararon Putin y Maduro en la llamada?

De acuerdo a un comunicado, Vladimir Putin y Nicolás Maduro reafirmaron "el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo".

Así como celebraron que se cumplen más de 20 años de cooperación firme y fructífera, desde que Hugo Chávez y Vladimir Putin dieron origen a una relación estratégica.

Lo que hoy permite que existan canales de comunicación directa entre ambas naciones.

Por ello, Vladimir Putin, de 73 años de edad, reiteró su apoyo a Nicolás Maduro, de 63 años de edad, a quien respaldará en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina. Reconoce su esfuerzo por "consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano".

Detalles de la conversación entre Putin y Maduro

Además de lo político, trataron otros temas:

Celebraron los resultados de la Comisión Intergubernamental de alto Nivel (CIAN), que incluye 19 acuerdos respecto al trabajo, y que evidencia la alianza integral entre Venezuela y Rusia.

Evaluaron los preparativos para la revisión del CIAN, que tendrá lugar en Caracas en 2026 y cuyo objetivo es avanzar el Plan Conjunto para el Desarrollo hacia el 2030.

Se habló de la importancia de consolidar avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países.

Aunque Venezuela ya cuenta con rutas directas a Moscú y San Petersburgo, se busca profundizar y ampliar estas iniciativas.