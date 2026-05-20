Donald Trump aborda petrolero M/T Celestial Sea en golfo de Omán

El ejército de Estados Unidos abordó un petrolero comercial con bandera iraní en el golfo de Omán, bajo sospecha de intentar violar el bloqueo marítimo impuesto contra puertos iraníes en medio de la creciente tensión regional.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la embarcación identificada como M/T Celestial Sea fue inspeccionada y posteriormente desviada por presuntamente dirigirse hacia un puerto iraní.

Se trata de al menos la quinta embarcación interceptada desde que la administración del presidente Donald Trump endureció las operaciones de bloqueo marítimo contra Irán.

La intercepción del M/T Celestial Sea se suma a las tensiones en el golfo de Omán.

La acción militar se produjo apenas días después de que Donald Trump revelara que suspendió nuevos ataques militares contra Irán para dar espacio a posibles negociaciones diplomáticas. El mandatario aseguró que había preparado “un ataque muy importante” para el martes, pero decidió posponerlo luego de recibir solicitudes de países del golfo Pérsico para esperar unos días más ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán.

Sin embargo, también lanzó un nuevo ultimátum a Irán para avanzar en un acuerdo nuclear que permita reducir las tensiones y poner fin al conflicto regional.

Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo contra Irán en medio de negociaciones estancadas.

La tensión internacional continúa concentrándose en el Estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. Irán mantiene una fuerte presencia en la zona, mientras Estados Unidos reforzó su estrategia de bloqueo marítimo y vigilancia sobre embarcaciones vinculadas con Teherán.

Las negociaciones entre Washington e Irán para frenar la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel permanecen estancadas desde hace semanas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Irán rechaza condiciones de Washington. La República Islámica ha rechazado reiteradamente las exigencias de la administración Trump para limitar el enriquecimiento de uranio y reducir sus capacidades nucleares. De acuerdo con reportes internacionales, Irán presentó recientemente una contrapropuesta mediante mediadores pakistaníes, aunque el contenido de esa propuesta no ha sido revelado públicamente.

Trump ha fijado en varias ocasiones plazos y advertencias contra Teherán, aunque posteriormente ha modificado o retrasado algunas de sus amenazas militares.

El bloqueo marítimo ya afecta al comercio internacional. El operativo de bloqueo impulsado por Estados Unidos comenzó a mediados de abril, poco después del alto el fuego parcial registrado en la región. Antes de las restricciones estadounidenses, Irán permitía el tránsito de ciertas embarcaciones consideradas aliadas, aunque imponía elevadas tarifas de paso, situación que generó críticas internacionales y acusaciones de utilizar el comercio marítimo como herramienta de presión política.

Según datos del ejército estadounidense, actualmente alrededor de mil 550 embarcaciones de 87 países permanecen varadas en el golfo Pérsico debido a las restricciones y riesgos de seguridad.

El conflicto impacta los mercados energéticos. Las interrupciones en el tránsito marítimo del golfo Pérsico continúan generando fuertes movimientos en los mercados internacionales de energía. El encarecimiento del petróleo y de los combustibles en Estados Unidos comenzó a convertirse también en un problema político para el Partido Republicano rumbo a las elecciones legislativas de noviembre. Analistas internacionales advierten que cualquier nueva escalada militar o cierre más severo del estrecho de Ormuz podría provocar consecuencias económicas globales aún mayores, especialmente sobre el precio del petróleo y el comercio marítimo internacional.