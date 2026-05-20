Pedro Sánchez respalda a Zapatero tras su imputación por delitos financieros

Pedro Sánchez respalda a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por presuntos delitos financieros.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió públicamente al ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero luego de que fuera imputado por la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias, lavado de dinero y falsedad documental.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero genera controversia en el Congreso de los Diputados.

La polémica dominó la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, en Madrid, donde la oposición cuestionó la continuidad política de Sánchez ante el avance del caso judicial.

Sánchez expresa respaldo y pide respetar la presunción de inocencia.

Durante su intervención, el mandatario socialista reiteró su respaldo al ex presidente y pidió respeto al proceso judicial. "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", declaró Sánchez. El jefe del Ejecutivo evitó profundizar sobre las acusaciones, aunque insistió en que el gobierno colaborará plenamente con las autoridades judiciales.

Pedro Sánchez pide respeto por la presunción de inocencia en el caso de Zapatero.

El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la sesión parlamentaria para lanzar fuertes críticas contra el gobierno y cuestionar la legitimidad política de Sánchez. "Nunca hubo un ex presidente de gobierno imputado por delitos tan graves", afirmó Feijóo. El dirigente conservador sostuvo además que algunas de las operaciones investigadas no habrían sido posibles sin respaldo gubernamental, en referencia al rescate financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El rescate a Plus Ultra se convierte en un punto central de la investigación judicial.

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros otorgado por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. Según sectores de la oposición, la operación habría contado con respaldo político dentro del Consejo de Ministros durante la administración de Pedro Sánchez. Las acusaciones señalan presuntas irregularidades financieras y posibles beneficios indebidos derivados de esa operación.

Acusan a Zapatero de utilizar sociedades offshore.

De acuerdo con las investigaciones, José Luis Rodríguez Zapatero también es señalado por supuestamente haber creado una sociedad offshore en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigan si esa estructura empresarial habría sido utilizada para ocultar recursos y evadir obligaciones fiscales. Además, la causa incluye señalamientos por presuntas comisiones ilegales y operaciones financieras irregulares.

El ex mandatario deberá comparecer ante la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero fue citado a declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional, en Madrid, como parte del proceso judicial abierto en su contra. Hasta el momento, el ex presidente no ha emitido una declaración pública detallada sobre las acusaciones.