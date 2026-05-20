EE.UU. sanciona a Jesús González Peñuelas por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones financieras contra más de una docena de personas y empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo.

La medida fue aplicada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

¿Quiénes son los sancionados?

Entre los sancionados se encuentra Jesús González Peñuelas, alias "Chuy González", considerado fugitivo por autoridades estadounidenses y acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, además de presuntamente lavar dinero para el cártel. Desde 2024, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

También fue sancionado Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por presuntamente ayudar a lavar ganancias derivadas del tráfico de fentanilo y otras drogas.

Detalles de las sanciones

La lista de sanciones incluye además a Gorditas Chiwas, un restaurante ubicado en Chihuahua y vinculado al empresario Alfredo Orozco Romero, quien también fue sancionado por las autoridades estadounidenses. Asimismo, una empresa de seguridad privada relacionada con la red investigada quedó bajo bloqueo financiero.

Con estas medidas, las personas y negocios sancionados quedan impedidos de:

- Acceder al sistema financiero estadounidense.

- Realizar operaciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

- Mantener activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense.

Hasta el momento, no se ha precisado qué tan integrados estaban los involucrados dentro del sistema financiero norteamericano.

La UIF mexicana participó en la investigación

El Departamento del Tesoro confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera colaboró directamente con autoridades estadounidenses para identificar objetivos relacionados con operaciones financieras del narcotráfico. La cooperación también involucró a la DEA, que mantiene investigaciones sobre redes de producción, tráfico y lavado de dinero ligadas al fentanilo.

El fentanilo sigue siendo la droga más letal en Estados Unidos. El gobierno estadounidense considera al fentanilo como una de las principales amenazas de salud pública en el país. Este opioide sintético es extremadamente potente y, según autoridades sanitarias, apenas 2 miligramos pueden resultar mortales. Aunque las muertes por sobredosis crecieron más de 500% entre 1999 y 2023, los datos más recientes muestran una ligera disminución cercana al 3% entre 2022 y 2023.

México y China, bajo presión por el tráfico de fentanilo

De acuerdo con la DEA, México y China continúan siendo los principales puntos vinculados al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las autoridades señalan que gran parte de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga provienen de China y son enviados mediante empresas que emplean etiquetas falsas y direcciones engañosas para evitar ser detectadas.

Trump mantiene postura agresiva contra los cárteles. El presidente Donald Trump ha insistido en endurecer las acciones contra organizaciones criminales mexicanas y en distintas ocasiones ha planteado utilizar al ejército estadounidense para combatir a los cárteles. En 2025, su administración designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como organización terrorista, aumentando la presión política y financiera contra sus presuntos integrantes y redes de apoyo.