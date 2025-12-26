Trump lanza ataque militar a ISIS en Nigeria: Navidad 2025

En un mensaje que sacudió la escena geopolítica durante la jornada de Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país lanzó un ataque militar "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista ISIS en el noreste de Nigeria. La operación, efectuada este jueves 25 de diciembre de 2025, fue presentada por el mandatario como una respuesta directa a la masacre de comunidades cristianas en la región africana.

A través de su red social, Truth Social, Trump detalló que la ofensiva fue ejecutada bajo su dirección como Comandante en Jefe. "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", sentenció el mandatario, calificando a los objetivos como "escoria terrorista".

Detalles de la Operación "Navidad"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la magnitud de la incursión y destacó la precisión de los bombardeos:

Ejecución: Los ataques fueron descritos como "numerosos y perfectos" por la administración Trump.

Motivación: La intervención responde a informes que señalan que, en los primeros 220 días de 2025, grupos extremistas han asesinado a más de 7,000 cristianos y secuestrado a casi 8,000 personas en Nigeria.

Cooperación: Hegseth agradeció el apoyo y la colaboración del gobierno nigeriano para facilitar la neutralización de estas células terroristas.

Un mensaje contundente contra el terrorismo

La retórica del presidente Trump fue tajante al cierre de su comunicado, advirtiendo que su liderazgo no permitirá que el "terrorismo islámico radical" prospere. "Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó.

Esta acción militar marca un endurecimiento en la política exterior de Washington hacia el continente africano, específicamente en Nigeria, el país más poblado de África y un punto crítico en la lucha global contra el extremismo. Se espera que en los próximos días el Departamento de Guerra emita un informe más detallado sobre el saldo de bajas y la infraestructura destruida en los campamentos de ISIS.