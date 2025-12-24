Nicolás Maduro celebra apoyo internacional en la ONU contra EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes 23 de diciembre de 2025 que su país ha recibido un "apoyo abrumador" durante la reunión de emergencia celebrada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La sesión fue solicitada por Caracas para denunciar el despliegue militar y la confiscación de buques petroleros por parte de Estados Unidos, acciones que Maduro ha calificado reiteradamente como actos de "piratería".

Durante un recorrido por una feria navideña en la capital venezolana, el mandatario sostuvo que la comunidad internacional ha respaldado el derecho de Venezuela a la libre navegabilidad y al libre comercio. "El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador", expresó Maduro, subrayando que las pretensiones de Washington de asfixiar la economía nacional están destinadas al fracaso.

Voces divididas en el Consejo de Seguridad

La sesión en las Naciones Unidas evidenció la profunda fractura geopolítica respecto a la crisis venezolana:

La postura de Venezuela: El canciller Yván Gil y el embajador Samuel Moncada denunciaron que el bloqueo ordenado por Donald Trump es un "crimen de agresión" que busca imponer un modelo colonial bajo la Doctrina Monroe. Afirmaron que ni siquiera los aliados históricos de EE. UU. avalan el uso de la fuerza bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

La defensa de EE. UU.: El embajador estadounidense, Mike Waltz, mantuvo una postura firme, asegurando que su país impondrá sanciones "al máximo" para privar al régimen de Maduro de financiamiento, vinculándolo nuevamente con el denominado "Cártel de los Soles".

Apoyo Internacional a Caracas: Representantes de Rusia calificaron el bloqueo como "ilegal", advirtiendo que este modelo de intervención podría replicarse en otros países latinoamericanos. Por su parte, Colombia condenó el uso de medidas coercitivas unilaterales, señalando que estas erosionan el Estado de derecho en la región.

Un escenario de alta tensión para 2026

El gobierno venezolano celebró lo que considera una "victoria diplomática", argumentando que las mentiras de Washington fueron desmontadas ante el mundo. Sin embargo, la realidad en el Caribe sigue siendo de alta tensión, con buques de guerra estadounidenses patrullando rutas estratégicas.

Este enfrentamiento en la ONU ocurre a solo días de que finalice el año, dejando claro que la disputa por el control de los recursos energéticos y la soberanía de Venezuela será uno de los focos de conflicto global más críticos al inicio de 2026.