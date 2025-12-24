Explosión de camión cisterna en Italia: sin heridos

Un impactante incidente tuvo lugar este martes 23 de diciembre de 2025 en el municipio de Teano, al sur de Italia, cuando un camión cisterna cargado de combustible explotó tras un accidente vial. A pesar de la magnitud de la detonación, que quedó registrada en videos virales en redes sociales, las autoridades confirmaron con alivio que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

El siniestro se originó cuando un camión de carga impactó contra la pipa en las inmediaciones de una gasolinera. El choque provocó un incendio casi inmediato en el punto de carga que se extendió rápidamente hacia la cisterna. La oportuna reacción del personal de la estación de servicio, que activó los protocolos de emergencia y evacuó a todas las personas en la zona antes de que ocurriera la explosión mayor, fue clave para evitar víctimas.

Onda expansiva y daños materiales

La explosión fue de tal intensidad que la onda expansiva fue percibida en varias localidades cercanas. Habitantes de la zona reportaron vibraciones similares a las de un temblor, lo que generó alarma inicial entre la población.

Infraestructura: La detonación causó daños significativos en la infraestructura vial y en la propia gasolinera, obligando al cierre temporal del tramo carretero afectado para realizar labores de limpieza y peritaje.

Viviendas: Afortunadamente, no se detectaron daños graves en las viviendas aledañas, más allá del susto provocado por la fuerte sacudida.

Investigación en curso

Las autoridades italianas han abierto una investigación oficial para determinar las causas exactas de la colisión inicial y evaluar las responsabilidades del accidente. Asimismo, se revisará si el manejo del combustible y las medidas de seguridad de la estación cumplían con la normativa vigente, aunque el éxito de la evacuación sugiere una correcta implementación de los planes de contingencia.

Este suceso ocurre en medio de la temporada de viajes por las fiestas decembrinas, lo que ha llevado a las autoridades de tránsito en Italia a reforzar los llamados a la precaución en las carreteras debido al alto flujo de vehículos de transporte de materiales peligrosos y pasajeros.