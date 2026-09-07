Donald Trump presenta nuevo uniforme para la Fuerza Espacial

WASHINGTON.— La divulgación de un boceto digital del probable nuevo uniforme de la Fuerza Espacial de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump generó una amplia controversia en plataformas digitales, donde numerosos usuarios señalaron similitudes estéticas entre el diseño propuesto y las vestimentas utilizadas por las SS durante el régimen nazi.

El mandatario estadounidense difundió en su red social Truth Social una imagen generada mediante inteligencia artificial que muestra la vestimenta conceptual. Según las publicaciones del Ejecutivo, la indumentaria se inspiró en la funcionalidad de la ciencia ficción, citando influencias de la cinta Starship Troopers y elementos visuales semejantes a la saga Star Wars.

El atuendo, caracterizado por un tono negro dominante, incluye botas de talle alto hasta la rodilla, un cinturón ajustado a la cintura y un gorro militar. Estas especificaciones estéticas provocaron inmediatas reacciones y críticas entre cibernautas y analistas, quienes compararon el corte del diseño con la indumentaria militar alemana de la Segunda Guerra Mundial.

Controversia por el diseño del uniforme

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha aclarado si la imagen corresponde a un prototipo definitivo o si se trata únicamente de un concepto preliminar promovido por el mandatario. La publicación se dio en un contexto de constantes pronunciamientos espaciales del Ejecutivo, que incluyeron imágenes conceptuales de la Luna acompañadas por frases de soberanía nacional.

Anuncio de la Academia Espacial

El anuncio del uniforme sigue a la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente para establecer la Academia Espacial de Estados Unidos, institución orientada a la formación de profesionales, científicos y militares dedicados al sector aeroespacial. Los egresados de dicho organismo deberán prestar servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas o en la NASA.