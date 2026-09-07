Donald Trump propone renombrar Nuevo México como Nueva América

REDACCIÓN INTERNACIONAL.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de "Nueva América", una propuesta divulgada a través de sus plataformas digitales que se suma a una serie de iniciativas similares orientadas a modificar la denominación de diversos puntos geográficos dentro y fuera del territorio estadounidense.

El mandatario compartió en su red Truth Social una imagen del mapa del estado en la que la palabra "México" aparece tachada con un trazo rojo y reemplazada por la denominación "América". La publicación, compartida posteriormente por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X, no estuvo acompañada de declaraciones adicionales o comunicados complementarios por parte del Ejecutivo norteamericano.

La propuesta de Trump se suma a otras iniciativas de renombramiento en EE. UU.

El gesto se produce pocos días después de que el presidente firmara una orden ejecutiva destinada a renombrar el lago Ontario, cuerpo de agua fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, bajo el nombre de "Lago América". Asimismo, desde su retorno a la presidencia en enero de 2025, el mandatario decretó la denominación del Golfo de México como "Golfo de América", además de proponer recientemente rebautizar el estrecho de Ormuz como "estrecho de Trump".

Expertos advierten que el cambio de nombre requiere aprobación legislativa local.

Especialistas constitucionales e informativos señalaron que el titular del Ejecutivo federal posee la atribución legal para solicitar modificaciones en el Sistema de Información de Nombres Geográficos del gobierno federal, pero carece de la facultad constitucional para modificar unilateralmente el nombre de una entidad federativa. De acuerdo con el marco legal estadounidense, cualquier alteración en la denominación oficial de un estado requiere la aprobación de la legislatura local o procesos de reforma constitucional interna del propio territorio.

Las autoridades de Nuevo México aún no han respondido a la propuesta presidencial.

Hasta el momento, las autoridades locales del estado de Nuevo México no han emitido posicionamientos oficiales respecto a la imagen difundida por el mandatario federal.