Lindsay Clancy enfrenta juicio nulo en Massachusetts por muerte de sus hijos

PLYMOUTH, Estados Unidos — El proceso penal contra Lindsay Clancy, acusada de la muerte de sus tres hijos pequeños en Massachusetts, concluyó sin un veredicto debido a la incapacidad del jurado para alcanzar un acuerdo unánime, confirmó el juez William Sullivan, del Tribunal Superior del Condado de Plymouth.

El magistrado declaró la nulidad del procedimiento luego de que los doce integrantes del jurado notificaran por tercera ocasión en un periodo de siete días que no lograron consenso sobre la responsabilidad penal de la acusada. Esta resolución judicial no equivale a una absolución, por lo que la imputada continuará enfrentando los tres cargos de asesinato iniciados tras los hechos ocurridos el 24 de enero de 2023 en su residencia de Duxbury.

La exenfermera de 36 años admite la autoría material del homicidio de sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses—, pero se declaró no culpable ante la corte. Su equipo legal sostuvo que la procesada sufrió un episodio psicótico derivado de depresión posparto, mientras que la fiscalía argumentó que la mujer actuó con plena conciencia de sus actos al momento de la agresión.

Actualmente, Clancy se encuentra internada en un centro psiquiátrico bajo custodia, donde permanece desde su detención debido a las secuelas físicas severas provocadas por un intento de suicidio cometido inmediatamente después de los hechos. La declaración de juicio nulo no modifica su estatus de internamiento ni invalida la acusación de la fiscalía.

El juez Sullivan programó una audiencia para el próximo 29 de septiembre, fecha en la cual la fiscalía y la defensa deberán definir el rumbo del caso. Entre las opciones legales existentes se contempla la realización de un segundo juicio con un nuevo jurado, la negociación de un acuerdo de culpabilidad por cargos menores o el retiro de las imputaciones actuales.