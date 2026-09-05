Pasajeros reducen y encintan a hombre tras protagonizar altercado racista y homófobo en pleno vuelo

Un vuelo de American Airlines terminó en un inesperado desvío luego de que un pasajero protagonizara un violento altercado durante el trayecto entre el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

De acuerdo con testimonios citados por TMZ, el hombre, quien aparentemente estaba borracho, comenzó a gritarle a otros pasajeros mientras la aeronave se dirigía de Fort Worth a Newark. En medio de la situación, habría comenzado a decir que actuaba en nombre de Jesús y que algunas personas se irían al infierno.

¿Cómo ocurrió el altercado en el vuelo?

La situación escaló cuando una azafata afrodescendiente se acercó para intentar tranquilizarlo. Según los pasajeros, el hombre respondió con insultos de carácter racista y homófobo.

Su comportamiento posteriormente se volvió más agresivo. El sujeto habría golpeado al pasajero que se encontraba junto a él y provocado daños en su equipo de cómputo, lo que llevó a la tripulación a intervenir.

Acciones de la tripulación y pasajeros

Ante la conducta del hombre, auxiliares del vuelo proporcionaron cinta adhesiva a tres pasajeros para ayudar a sujetarlo a su asiento. Fotografías y videos difundidos por TMZ muestran al individuo completamente inmovilizado, con cinta alrededor de sus manos e incluso de la cabeza, mientras algunos tripulantes intentaban mantenerlo controlado.

Debido al incidente, la aeronave no continuó hasta Newark y fue desviada al Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

Cuando el avión aterrizó, elementos policiales ya esperaban al pasajero, quien fue detenido.

Detención del pasajero agresivo

De acuerdo con información atribuida a fuentes cercanas al FBI, la Policía de Transporte de Maryland arrestó al hombre y lo registró por cargos estatales.