Trump ironiza sobre Sheinbaum y reaviva polémica por el nombre del Golfo de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia al referirse a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una cena privada organizada por el Forum Club of the Palm Beaches en Florida.

En su intervención, Trump hizo comentarios sobre la mandataria mexicana, a quien describió con elogios y mencionó su pasado como bailarina de ballet. Además, imitó su voz al recrear un supuesto diálogo en el que Sheinbaum le pediría no modificar el nombre del Golfo de México, lo que provocó risas entre los asistentes al evento, integrado por empresarios y funcionarios.

El mandatario estadounidense aprovechó la ocasión para reiterar su postura sobre el tema, insistiendo en su intención de referirse a la zona como "golfo de América" en documentos oficiales de su país, propuesta que planteó desde enero de 2025.

La iniciativa ha generado tensiones diplomáticas, ya que el gobierno mexicano ha rechazado cualquier intento de cambio en la denominación histórica del golfo. La administración de Sheinbaum ha dejado claro que no aceptará modificaciones unilaterales en el nombre del territorio en instancias internacionales ni en representaciones oficiales.

Detalles confirmados

El episodio se suma a una serie de desencuentros recientes entre ambos gobiernos, en medio de una relación bilateral marcada por diferencias en temas políticos y diplomáticos.