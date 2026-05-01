Servicio Secreto herido en ataque a Donald Trump: Cole Allen es acusado

BUTLER, Pennsylvania – Nuevos detalles han emergido en el caso judicial contra Cole Allen, el individuo vinculado al intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin en Pennsylvania. Según documentos presentados ante la corte, Allen no solo apuntó contra el exmandatario, sino que también disparó directamente contra un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos durante el caos del ataque.

El informe oficial indica que, mientras los agentes de seguridad intentaban neutralizar la amenaza y proteger a Trump, Allen accionó su arma contra un oficial que se encontraba en la línea de fuego. El agente agredido, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad, resultó herido durante el intercambio, sumándose a las víctimas de la jornada violenta que conmocionó a la nación.

Cargos graves y evidencia presentada

La fiscalía ha presentado cargos adicionales contra Allen, incluyendo el intento de asesinato de un oficial federal. Esta nueva imputación agrava significativamente la situación legal del acusado, quien ya enfrentaba múltiples cargos por el ataque perpetrado contra el candidato presidencial republicano.

Las investigaciones balísticas y los testimonios de los agentes presentes en el lugar confirmaron que la trayectoria de los disparos de Allen tenía como objetivo detener el avance de las fuerzas de seguridad que intentaban asegurar el perímetro. El Servicio Secreto ha reiterado que sus protocolos de respuesta permitieron evitar una tragedia mayor, a pesar de que uno de sus miembros fue blanco directo del agresor.

Seguridad presidencial bajo escrutinio

Este nuevo dato sobre el ataque contra un agente federal intensifica el debate sobre las fallas de seguridad ocurridas ese día en Butler. La revelación de que el Servicio Secreto fue atacado directamente subraya la peligrosidad del sospechoso y la planificación detrás del atentado.

Por su parte, la defensa de Cole Allen no ha emitido declaraciones profundas respecto a este nuevo cargo, mientras el proceso legal continúa en medio de estrictas medidas de seguridad. Las autoridades federales mantienen la investigación abierta para determinar si hubo más implicados o si el acusado actuó de manera solitaria en su intento de eliminar tanto al expresidente como al personal encargado de su custodia.