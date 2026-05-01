Morena rechaza alerta de viaje de EE. UU. sobre México: ¿Qué implica?

CIUDAD DE MÉXICO – La dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazó formalmente la reciente actualización de la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, en la cual se advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de seguridad en diversos estados del territorio mexicano. El partido oficialista calificó la medida como un acto que no refleja la realidad actual del país.

A través de un comunicado y declaraciones de sus liderazgos, Morena sostuvo que México atraviesa un proceso de pacificación gradual y que las alertas emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU. suelen tener matices políticos que afectan la percepción internacional del turismo y la estabilidad nacional.

Reacción de Morena ante la alerta de viaje de EE. UU.

El pronunciamiento surge luego de que las autoridades estadounidenses recomendaran a sus connacionales no viajar o extremar precauciones en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, debido a los índices de criminalidad y el riesgo de secuestro.

Los representantes de Morena argumentaron que las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en delitos de alto impacto en comparación con administraciones anteriores. Según el partido, la estrategia de "atender las causas de la violencia" ha comenzado a dar resultados estructurales que las agencias extranjeras omiten en sus reportes de seguridad.

"Negamos categóricamente que el país se encuentre en una situación de alerta generalizada", señalaron voces vinculadas al partido, subrayando que la soberanía de México debe respetarse y que la colaboración bilateral en materia de seguridad debe basarse en el apoyo mutuo y no en señalamientos unilaterales que impactan la economía regional.

Impacto en el turismo y la percepción internacional

La dirigencia morenista enfatizó que el flujo de visitantes extranjeros continúa al alza en los principales destinos turísticos, lo que, a su juicio, contradice la narrativa de inseguridad promovida por la alerta de viaje. Para el partido, estas advertencias son recurrentes y forman parte de una dinámica diplomática que México busca modificar mediante el diálogo y la exposición de resultados en el gabinete de seguridad.

El rechazo de Morena se suma a la postura histórica del gobierno federal, que ha solicitado en reiteradas ocasiones que dichas alertas sean focalizadas por localidades y no por estados completos, para evitar afectaciones injustificadas a la imagen del país en el exterior.