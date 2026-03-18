Trump arremete contra la OTAN y descarta su apoyo en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya no necesita el respaldo de los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tras lo que describió como un "gran éxito militar" reciente en Medio Oriente.

En declaraciones difundidas a través de su plataforma Truth Social y posteriormente en conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que la negativa de varios países aliados a apoyar las acciones del Pentágono constituye "una decisión estúpida". También extendió su postura a naciones como Japón, Australia y Corea del Sur, al insistir en que Estados Unidos no requiere ayuda externa.

Trump criticó particularmente la falta de respaldo para asegurar el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado por Irán en medio de la escalada de tensiones derivadas de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel iniciadas el 28 de febrero.

¿Qué declaró Trump sobre la OTAN?

Durante un acto en la Casa Blanca por el Día de San Patricio, donde recibió al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, el presidente reiteró su postura y minimizó los riesgos del conflicto, asegurando que no teme una posible escalada comparable a guerras pasadas.

En ese contexto, también lanzó críticas hacia políticos irlandeses que han cuestionado su estrategia militar, al considerar que deberían valorar las acciones de su gobierno frente a la amenaza de que Irán desarrolle armamento nuclear.

Diferencias con Irlanda

La visita de Martin estuvo marcada por desacuerdos en diversos temas, incluidos el conflicto con Irán, la política migratoria y las relaciones internacionales. A pesar de la presión política que enfrentaba, el primer ministro irlandés mantuvo una postura respetuosa pero firme durante el encuentro.

Martin expresó su intención de encontrar puntos de coincidencia, incluso cuando Trump reiteró sus críticas hacia los aliados que no han respaldado sus acciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el mandatario estadounidense insistió en su inconformidad, señalando que mientras su país ha brindado apoyo en otros conflictos internacionales, no ha recibido el mismo respaldo en el caso de Irán.