Donald Trump sale ileso tras tiroteo en Washington

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia el sábado por la noche luego de que se registraran múltiples disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne a la élite política y periodística de Estados Unidos. El Servicio Secreto confirmó que el mandatario se encuentra a salvo y que un sospechoso ha sido detenido.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p.m. en el hotel Washington Hilton, el mismo escenario donde el presidente Ronald Reagan fue herido en un atentado en 1981. Según testigos presenciales y reportes del cuerpo de prensa, se escucharon entre cinco y ocho detonaciones cerca del área de los magnetómetros principales, provocando escenas de caos y pánico en el salón de baile.

Caos en el Washington Hilton

"¡Cuerpo a tierra!", gritaron los agentes del Servicio Secreto mientras rodeaban la mesa presidencial. El presidente Trump, la primera dama Melania Trump y altos miembros del gabinete, incluidos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, fueron escoltados rápidamente fuera del recinto por salidas de seguridad.

Los asistentes, vestidos de gala, buscaron refugio bajo las mesas mientras agentes armados con rifles de asalto tomaban posiciones estratégicas. "Podíamos oler la pólvora", relató un periodista presente en el lugar. "Fue una reacción instantánea; en segundos, el salón pasó de las risas a un silencio sepulcral interrumpido por gritos".

Respuesta oficial y detención

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, emitió un comunicado a través de las redes sociales poco después del suceso:

"El Servicio Secreto, en coordinación con la Policía Metropolitana, investiga un incidente con disparos cerca del área de seguridad de la Cena de Corresponsales. El presidente y la primera dama están a salvo. Un individuo se encuentra bajo custodia".

Aunque las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni sus motivos, confirmaron que un oficial de seguridad recibió un impacto de bala en su chaleco protector y se encuentra fuera de peligro.

Reacción de Donald Trump

Fiel a su estilo, el presidente recurrió a su plataforma Truth Social para calmar a la nación y agradecer a las fuerzas del orden. "Fue una noche intensa en D.C. El Servicio Secreto y la policía hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", escribió Trump, sugiriendo inicialmente que el evento continuara antes de que las autoridades decidieran la evacuación total del edificio.

Contexto de seguridad

Este incidente marca un nuevo capítulo de tensión en la seguridad presidencial. Cabe recordar que Trump sobrevivió a un intento de asesinato en julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pensilvania, y a otro incidente en su club de golf en Florida meses después.

La Casa Blanca ha anunciado que el presidente ofrecerá una conferencia de prensa desde la Sala de Briefing en las próximas horas. El hotel Hilton permanece acordonado por la Guardia Nacional mientras continúan las investigaciones forenses.