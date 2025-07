Polémica por imagen de Trump como Superman

La Casa Blanca generó revuelo global este jueves al difundir una imagen de Donald Trump vestido como Superman, creada con inteligencia artificial, un día antes del estreno de la nueva película del superhéroe . En el mensaje se podía leer:

„The symbol of hope. Truth. Justice. The American Way. Superman Trump", publicado en X (anteriormente Twitter) y en Instagram.

La publicación acumula más de 100 000 "me gusta" y miles de comentarios. Entre las reacciones más críticas se leen: "Esto es vergonzoso", "¿En serio el Instagram oficial de la Casa Blanca?", y "muy patético" .

La jugada no cayó bien en sectores conservadores, quienes compararon al presidente con Lex Luthor y cuestionaron si la Casa Blanca estaba "bajo control de un adolescente con suscripción a IA". Por otro lado, hubo quien celebró la imagen; el actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en televisión, reaccionó con emojis de risa, respaldando la reinterpretación .

Este no es el primer uso de imágenes generadas con IA por parte de la Casa Blanca. Anteriormente compartieron versiones de Trump vestido como Papa y como caballero Sith, estrategias que suelen acompañarse de ironías y provocaciones .

Los analistas políticos señalan que esta acción forma parte de una estrategia visual intensa que busca proyectar una imagen mesiánica y reforzar su narrativa hacia la base conservadora; sin embargo, resaltan que también puede profundizar la percepción de desdén hacia la solemnidad institucional.

Los críticos consideran que la iniciativa trivializa la presidencia y redirige la atención de temas importantes como la política arancelaria, en particular tras recientes medidas como el arancel del 35 % a Canadá, también bajo la gestión de Trump.