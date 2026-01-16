Vitol realiza primera venta de petróleo venezolano a EE. UU.

Vitol, empresa vinculada a Donald Trump, recibió la primera venta de petróleo venezolano. Estados Unidos realiza la primera venta de crudo venezolano a Vitol.

De acuerdo con Financial Times, la primera venta dejó ingresos de aproximadamente 500 millones de dólares (poco más de 8.820 millones de pesos mexicanos), cantidad que fue depositada en cuentas bancarias estadounidenses.

Detalles sobre la venta de crudo venezolano a Vitol

Vitol, la compañía global líder en comercialización de energía y materias primas, estuvo presente en la reunión que Donald Trump, de 79 años de edad, tuvo con petroleras en la Casa Blanca. Esto no causó sorpresa debido a que la empresa privada es operada por John Addison, de edad desconocida.

Su miembro principal donó 6 millones de dólares (casi 106 millones de pesos mexicanos) a comités de acción política que apoyaron la campaña de reelección de Donald Trump. 5 millones de dólares (poco más de 88 millones mexicanos) en octubre de 2024 a Maga Inc., el principal Comité de Acción Política del también magnate. Un millón más a otros dos comités de acción política (PAC). Las aportaciones, que fueron secretas, fueron reveladas por una base de datos de donantes de OpenSecrets.

Impacto del acuerdo energético entre Venezuela y EE. UU.

Con la venta, Vitol refuerza su compromiso en el marco de un acuerdo de 250 millones de dólares para crudo venezolano alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington. Tal acuerdo impulsó el plan de Donald Trump, quien se dio a la tarea de vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Vitol y su relación con la campaña de Donald Trump

Con el objetivo a apagar críticas, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la venta del crudo se basa en un acuerdo energético histórico con Venezuela, el cual beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano.