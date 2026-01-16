Denys Shmyhal advierte sobre crisis energética en Ucrania tras ataques rusos

Tras ataques de Rusia, Ucrania enfrenta heladas temperaturas por los daños de su red eléctrica.

El frío ha sido más potente en este invierno y se convirtió en ´un arma´ contra las autoridades de Kiev pero sobre todo contra la sociedad ucraniana y su desgaste por la guerra.

Rusia no ha dejado intacta ni una sola planta de energía ucraniana desde su invasión total, dijo el viernes el nuevo ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, luego que una reciente escalada de bombardeos aéreos rusos dejó a cientos de miles de personas sin calefacción ni luz durante días en el invierno más frío en años.

Denys Shmyhal afirmó que Rusia llevó a cabo 612 ataques contra objetivos de infraestructura energética de Ucrania el año pasado. El bombardeo se ha intensificado en los últimos meses a medida que las temperaturas nocturnas caen a -18 grados Celsius. "Nadie en el mundo ha enfrentado jamás un desafío como éste", subrayó Shmyhal ante los legisladores en un discurso en el Parlamento de Ucrania, la Verkhovna Rada.

¿Cómo ha afectado la guerra a la red eléctrica de Ucrania?

Rusia ha azotado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, a lo largo de casi cuatro años de guerra. Su objetivo es debilitar la voluntad ucraniana de resistir en una estrategia que las autoridades de Kiev llaman "convertir el invierno en un arma".

Asegurar desde el extranjero nuevos suministros de misiles para defensas aéreas de Ucrania que puedan contrarrestar los ataques de Rusia a la red eléctrica es un proceso difícil y agotador, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien reveló que algunos de los sistemas de defensa aérea del país no contaban con misiles y estaban a merced de Rusia —hasta que un nuevo envío llegó el viernes por la mañana.

Obtener suministros requiere una intensa presión diplomática debido a los niveles mínimos de existencias y las leyes nacionales en los países aliados, de acuerdo con el presidente ucraniano. "Pero, honestamente, ¿qué significan esas reglas y leyes cuando estamos en guerra y necesitamos desesperadamente estos misiles?", preguntó Zelenskyy.

Detalles sobre la crisis energética en Ucrania

El sombrío panorama a mitad de la temporada de invierno coincide con la incertidumbre sobre la dirección y el progreso de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Zelenskyy informó el viernes que una delegación ucraniana se dirige a Estados Unidos para intentar finalizar con Washington documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relaciona con garantías de seguridad posguerra y recuperación económica.

Si las autoridades estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos la próxima semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev, acompañado por el presidente checo Petr Pavel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea estar en Davos, dicen los organizadores.

Sin embargo, Rusia aún necesitará ser consultada sobre las propuestas.

En Ucrania, la dificultad era aguda en medio de apagones prolongados. "Este es un momento crítico", resaltó el viernes Jaime Wah, el subdirector de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Kiev.

"Este es el invierno más duro desde la escalada del conflicto: las temperaturas frías castigadoras y la falta de calefacción y electricidad están afectando a millones que ya están al borde por años de violencia y tensión económica", dijo en una sesión informativa en Ginebra.

Acciones de las autoridades ucranianas ante la crisis

La escasez de energía en Ucrania es tan desesperada que Shmyhal instó a las empresas a apagar sus letreros iluminados y decoraciones exteriores a fin de ahorrar electricidad. "Si tienen energía de sobra, mejor dénsela a la gente", exhortó el ministro de Energía. "Esto es lo más importante hoy. La gente estará agradecida".

Ucrania ha implementado medidas de emergencia, incluyendo la flexibilización temporal de las restricciones de toque de queda para permitir que las personas acudan cuando lo necesiten a los centros de calefacción pública establecidos por las autoridades, dijo Shmyhal. Agregó que los hospitales, escuelas y otras infraestructuras críticas siguen siendo la máxima prioridad para el suministro de electricidad y calefacción.

Las autoridades han instruido a las empresas estatales de energía Ukrzaliznytsia, Naftogaz y Ukroboronprom a comprar urgentemente electricidad importada que cubra al menos el 50% de su propio consumo, según Shmyhal.

El viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, estuvo en Kiev el viernes para conmemorar el primer aniversario de la "asociación de 100 años" entre el Reino Unido y Ucrania. Para coincidir con el aniversario, el gobierno británico anunció 20 millones de libras adicionales (27 millones de dólares) para reparaciones de la infraestructura energética de Ucrania.

Una guerra de desgaste continúa a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas). A pesar de todo su poderío militar, Rusia ha logrado ocupar menos del 20% de Ucrania desde 2014.