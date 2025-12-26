Trump anuncia ofensiva contra ISIS en Nigeria y lanza mensaje navideño tras el ataque

Donald Trump confirmó el 25 de diciembre que Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar contra presuntos integrantes de ISIS en el noroeste de Nigeria. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde aseguró que la operación tuvo como objetivo frenar la violencia atribuida al grupo terrorista en ese país africano.

El exmandatario, quien suele referirse a sí mismo como el "presidente de la paz", afirmó que la ofensiva buscó responder a los ataques y asesinatos de comunidades cristianas, los cuales, según su versión, habrían sido cometidos por ISIS en territorio nigeriano. En su mensaje, señaló que previamente había advertido a los terroristas que, de no detener la violencia, enfrentarían una respuesta militar.

Trump aseguró que el Departamento de Defensa ejecutó múltiples ataques que calificó como "perfectos" y destacó la capacidad militar de Estados Unidos. El mensaje fue difundido en plena celebración navideña y cerró con una polémica felicitación, en la que incluyó a los "terroristas muertos" como parte de su saludo de Navidad.

Sin embargo, la justificación del ataque ha sido cuestionada. De acuerdo con la BBC, varios de los datos utilizados por Trump para sustentar la ofensiva resultan difíciles de comprobar. Además, el gobierno de Nigeria no ha negado la existencia de violencia en el país, pero rechazó las afirmaciones del exmandatario estadounidense, calificándolas como una grave tergiversación de la realidad.

Según información citada por la BBC, organizaciones que monitorean la violencia política en Nigeria indican que el número de cristianos asesinados es menor al señalado por Trump y que, en muchos casos, las principales víctimas de los grupos yihadistas han sido musulmanes. Boko Haram, organización activa desde 2009 y vinculada a ISIS, opera principalmente en el noreste del país, una región donde la mayoría de la población es musulmana.

Hasta el momento, no se ha informado el saldo del ataque ni las consecuencias que esta acción militar podría tener en Nigeria. Aun así, Trump concluyó su anuncio con un mensaje cargado de tono festivo, advirtiendo que habría más acciones si continuaban los ataques contra comunidades cristianas.