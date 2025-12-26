Papa León XIV pide tregua humanitaria a Rusia en Navidad

En un mensaje cargado de emotividad y preocupación, el Papa León XIV expresó este martes 23 de diciembre de 2025 su profunda tristeza ante la negativa de Rusia de aceptar una tregua humanitaria durante las festividades navideñas. El Sumo Pontífice había solicitado formalmente un cese al fuego de al menos 24 horas para el día de Navidad, buscando un gesto simbólico de paz en medio de los conflictos armados que azotan diversas regiones del mundo.

"De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad", afirmó el Papa durante su intervención, subrayando que el nacimiento de Jesús debería ser respetado como un tiempo mínimo de paz, incluso en escenarios de guerra abierta.

Un llamado global a la humanidad

El exhorto de León XIV no se limitó únicamente al conflicto en Europa del Este, sino que fue una invitación general a todas las naciones y grupos en combate:

El objetivo: Lograr un "día de paz" universal de 24 horas.

El mensaje: Apelar a la humanidad de los actores armados para detener los combates y permitir un respiro a las poblaciones civiles afectadas.

La visión: Consolidar la festividad cristiana como un espacio de reflexión y respeto por la vida por encima de los intereses geopolíticos.

Antecedentes y esfuerzos diplomáticos

La Santa Sede ha mantenido una postura constante de mediación en los últimos años, promoviendo pausas en los combates durante celebraciones religiosas significativas. Sin embargo, el Papa lamentó que, en esta ocasión, la respuesta de Moscú haya sido negativa, lo que empaña el espíritu de concordia que la Iglesia busca proyectar para el cierre de 2025.

A pesar del rechazo, León XIV renovó su llamado a la oración y a la diplomacia, instando también a otras potencias, como Estados Unidos, a priorizar el diálogo y evitar escaladas de violencia en otras latitudes, como las tensiones recientes en el Caribe vinculadas a Venezuela.