Donald Trump inicia la carrera presidencial 2028 tras elecciones en EE.UU.

El fin de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos ha marcado el inicio formal de la precampaña para los comicios presidenciales de 2028. La imposibilidad constitucional de que el mandatario republicano Donald Trump busque un tercer periodo ha abierto de par en par el abanico de aspirantes en ambos espectros del arco político. La reconfiguración del mapa electoral en el Congreso ha acelerado las maniobras internas tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata para definir los liderazgos que competirán por la Casa Blanca.

La carrera por la sucesión en el Partido Republicano

En el bando conservador, la carrera por encabezar la sucesión parece estar vinculada a la continuidad del movimiento del ala conservadora tradicional frente al legado trumpista. El vicepresidente JD Vance figura como una de las piezas naturales para asumir la candidatura. Con un fuerte respaldo entre las bases alineadas al postulado de hacer grande a la nación nuevamente, el segundo al mando busca consolidar su propio perfil público al distanciarse de posturas internacionales impopulares sin perder el visto bueno del ejecutivo federal.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se proyecta como una figura de peso considerable dentro de la contienda interna. Quien fuera figura prominente del ala republicana tradicional ha fortalecido su presencia internacional mediante la coordinación de la política exterior en América Latina. La cercanía operativa desarrollada con la actual administración sitúa al jefe de la diplomacia estadounidense como una alternativa competitiva dentro de las aspiraciones presidenciales del partido.

Figuras emergentes en el Partido Demócrata

Por parte de la oposición demócrata, la reorganización tras las recientes votaciones legislativas ha impulsado figuras con perfiles diversos. La exvicepresidenta Kamala Harris permanece en el radar político con la posibilidad de buscar nuevamente la nominación de su partido tras su anterior contienda electoral. Sin embargo, perfiles jóvenes han cobrado tracción considerable dentro de las filas del bloque.

El senador por Georgia, Jon Ossoff, incrementó su capital político luego de consolidar su triunfo en un estado considerado clave para el equilibrio nacional. Su ascenso dentro de la estructura demócrata lo coloca como un contendiente generacional frente a la cúpula tradicional del partido.

De igual forma, el gobernador de California, Gavin Newsom, mantiene una postura combativa contra la agenda conservadora desde una plataforma mediática e intensa en redes sociales, aunque ha condicionado sus aspiraciones a las decisiones finales que tomen otros liderazgos de su fuerza política.

Por último, la congresista por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, representa al sector más progresista de la agrupación. Ocasio-Cortez ha evaluado su proyección nacional tras haber respaldado candidaturas históricas en el Senado durante los comicios de medio término, lo que amplía sus márgenes de influencia de cara al ciclo electoral de 2028.