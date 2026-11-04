De Dragon Ball Z a fiscal general: Nathan Johnson gana un cargo político en Texas

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron resultados que llamaron la atención tanto en el ámbito político como en el entretenimiento. Uno de los casos más curiosos se registró en Texas, donde Nathan Johnson consiguió ser elegido fiscal general del estado, aunque su nombre ya era conocido por los seguidores de Dragon Ball Z.

¿La razón? Antes de dedicarse a la política, Johnson trabajó como compositor musical para el doblaje en inglés de la popular serie japonesa, participando en la música de decenas de episodios y varias películas de la franquicia.

¿Quién es Nathan Johnson y qué tiene que ver con Dragon Ball Z?

De acuerdo con su biografía, Nathan Johnson cuenta con una licenciatura en Física por la Universidad de Arizona y estudió Derecho en la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de su trayectoria también se ha desempeñado en actividades relacionadas con la litigación y la mediación.

Sin embargo, una de las facetas más llamativas de su carrera está relacionada con el mundo del anime.

El propio Johnson reveló en redes sociales que participó en la composición musical de los primeros 67 episodios de Dragon Ball Z para la versión en inglés producida por Funimation, además de colaborar en cinco películas de la franquicia.

"Si creciste viendo Dragon Ball Z, quizá me conozcas mejor de lo que crees: compuse la música de 67 episodios y cinco películas, y me divertí muchísimo haciéndolo", compartió el ahora fiscal general.

La música de Goku también era parte de su vida familiar

Johnson también ha contado que su trabajo como compositor tuvo un significado especial en su vida personal. Mientras desarrollaba la música para Dragon Ball Z, uno de sus hijos tenía apenas un año. El pequeño solía acompañarlo mientras trabajaba, sentado sobre sus piernas, observando las escenas del anime y reconociendo a personajes como Goku entre las explosiones y los combates.

Esta experiencia convirtió el proyecto en una actividad que podía compartir con su familia y que, al mismo tiempo, le permitía desconectarse de las exigencias de su profesión como abogado.

Estas son las películas de Dragon Ball Z en las que trabajó

La participación musical de Nathan Johnson no se limitó a los episodios televisivos. También colaboró en cinco producciones cinematográficas de la franquicia:

- Dragon Ball Z: The World's Strongest.

- Dragon Ball Z: The Tree of Might.

- Dragon Ball Z: Broly — Second Coming.

- Dragon Ball Z: Fusion Reborn.

- Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon.

De esta manera, el compositor formó parte de la música que acompañó algunas de las aventuras cinematográficas de Goku y los Guerreros Z durante el doblaje estadounidense.

Texas y unas elecciones con resultados inesperados

La elección de Johnson se produjo en una jornada electoral que también dejó otros cambios importantes en Texas. El Partido Demócrata consiguió victorias en distintos cargos estatales, entre ellas la gubernatura, que quedó en manos de Gina Hinojosa, y un escaño en la Cámara de Representantes que obtuvo el cantante Bobby Pulido.

Ahora, Nathan Johnson suma una nueva responsabilidad a su trayectoria profesional al convertirse en fiscal general de Texas, después de haber desarrollado una carrera que pasó por los tribunales y los estudios de grabación de una de las series de anime más reconocidas a nivel mundial.

Así, el músico que ayudó a darle identidad sonora a las aventuras de Goku ahora inicia una nueva etapa en la política estadounidense.