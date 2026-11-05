Crisis bancaria sacude a Paraguay: Santiago Peña anuncia su renuncia a la Presidencia

Paraguay atraviesa una fuerte crisis financiera y política luego de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia al cargo este jueves, en un escenario marcado por el colapso de Ueno Bank y el avance de un proceso de juicio político en su contra.

La decisión fue comunicada por el propio mandatario a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde explicó que su salida responde a la necesidad de anteponer los intereses nacionales a cualquier responsabilidad dentro del Gobierno.

La renuncia de Santiago Peña

En su declaración, Peña confirmó que presentará su renuncia a la Presidencia de la República y sostuvo que ningún puesto político debe estar por encima del bienestar de la población paraguaya.

El anuncio se produce en medio de la incertidumbre generada por la caída de Ueno Bank, una situación que ha provocado una crisis bancaria con repercusiones en todo el país y que se suma a la presión política que enfrenta su administración.

Impacto de la crisis bancaria

Durante su mensaje, el ahora exmandatario también se dirigió a los ciudadanos para expresarles sus disculpas por si en algún momento consideraron que había defraudado la confianza depositada en él.

La renuncia de Santiago Peña representa un nuevo episodio en la crisis que enfrenta Paraguay, donde los problemas del sector financiero y la situación política se han convertido en el centro de atención nacional.