Donald Trump asegura mayoría en la Fed para impulsar sector inmobiliario

WASHINGTON (27 de agosto de 2025) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que pronto tendrá una mayoría en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), lo que, según él, permitiría impulsar una reducción de tasas de interés y reactivar el sector inmobiliario. "Tendremos una mayoría muy pronto... una vez que la tengamos, el sector inmobiliario va a repuntar", afirmó Trump en una reunión con su gabinete.

Este anuncio se da en el marco de una ofensiva sin precedentes contra la independencia de la Fed, que incluye el intento de destituir a la gobernadora Fed Lisa Cook, acusada por Trump de fraude hipotecario —una acusación que ella niega y que planea impugnar judicialmente.

Expertos alertan sobre los riesgos de estas acciones. Según Reuters, los intentos de remover a Cook podrían alterar los mercados de bonos y generar incertidumbre si la Fed se inclina por una política monetaria más relajada.

Por su parte, medios como Telemundo destacan que erosionar la autonomía de la institución pone en peligro la estabilidad económica y la confianza en las decisiones monetarias.

Hasta ahora, esta presión institucional ha tenido una respuesta contenida de los mercados, aunque analistas advierten que su impacto podría intensificarse si Trump logra efectivamente controlar la Fed.

La tensión institucional se agrava ante una Fed tradicionalmente respetuosa de su independencia —una tradición que se remonta a resistencias similares durante las décadas de 1960 y 1970, cuando presiones presidenciales contribuyeron a episodios inflacionarios.

Con el mandato de Jerome Powell como presidente a punto de concluir, y el nombramiento del asesor económico Stephen Miran en curso, Trump podría reforzar su capacidad de influir en la política monetaria estadounidense.