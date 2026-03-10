Ucrania ayuda a Estados Unidos con drones ante amenazas de Irán en Jordania.

Ucrania ha enviado drones interceptores y un equipo de expertos antidrones para proteger las bases militares estadounidenses en Jordania de los drones asesinos de Irán, dijo el presidente Volodymyr Zelensky.

Mientras Irán continúa lanzando sus drones suicidas Shahed a través del Medio Oriente, Zelensky dijo que Estados Unidos, Europa y 11 naciones vecinas a la República Islámica han solicitado ayuda sobre cómo contrarrestar los UAV explosivos.

"Reaccionamos de inmediato", dijo Zelensky al New York Times sobre la solicitud estadounidense que llegó el jueves pasado.

Ucrania ha pasado los últimos cuatro años luchando contra los drones de ataque diseñados por Irán, que han sido adoptados por Rusia y luego replicados en masa para bombardeos diarios.

Si bien Estados Unidos tiene sus propios misiles interceptores Patriot avanzados para contrarrestar ataques aéreos, los misiles son costosos y escasean; Zelensky estima que las naciones de Medio Oriente quemaron más de 800 de ellos en los primeros días de la guerra.

Fue en particular un ataque con un avión no tripulado iraní el que mató a seis soldados estadounidenses en Kuwait el 1 de marzo, ya que el ejército estadounidense y sus aliados no pudieron interceptarlo a tiempo.

Los misiles interceptores también cuestan más de 3 millones de dólares en producción cada uno, alrededor de 60 veces más que lo que cuesta un solo Shahed.

Ucrania ha podido contrarrestar los drones Shahed con un presupuesto ajustado, y Zelensky ha prometido ayudar a cualquier aliado que necesite ayuda contra Teherán.

"Existe un claro interés en la experiencia de Ucrania en la protección de vidas, los interceptores pertinentes, los sistemas de guerra electrónica y el entrenamiento", escribió Zelensky en X. "Ucrania está dispuesta a responder positivamente a las solicitudes de quienes nos ayudan a proteger la vida de los ucranianos y la independencia de Ucrania".

Según se informa, Estados Unidos está recurriendo a esa experiencia mientras su ejército se apresura a desplegar en Oriente Medio los sistemas antidrones que se han probado en Ucrania.

Los drones asesinos Merops están en camino a la región y se espera que un equipo de ucranianos sea reclutado para entrenar a los soldados estadounidenses en el manejo de estos vehículos, informó el Wall Street Journal.

Los drones asesinos pueden volar a más de 180 mph y son lo suficientemente pequeños como para ser lanzados desde una camioneta y pueden apuntar de manera autónoma a un dron entrante usando ondas de radio, radar o incluso la firma de calor del objetivo, según el medio.

Los vehículos aéreos no tripulados antiaéreos han demostrado ser exitosos en Ucrania y cuestan menos de 10.000 dólares fabricarlos, una fracción del precio del Shahed, dijo un funcionario militar estadounidense.

Si bien los funcionarios estadounidenses aún no han emitido una declaración sobre los detalles de la asociación con los expertos en drones de Ucrania, Trump anteriormente ha dado la bienvenida a cualquier ayuda que las naciones aliadas brinden en la guerra con Irán.