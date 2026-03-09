Nuevo grupo criminal aparece en Colombia tras la caída de "El Mencho"

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", no solo sacudió al narcotráfico en México. Sus efectos parecen sentirse también fuera del país. En Colombia, autoridades reportaron la aparición de un nuevo grupo criminal que utiliza el nombre "Mexicanos Nueva Generación", lo que ha despertado preocupación sobre la posible expansión de la influencia de cárteles mexicanos en Sudamérica.

El líder abatido era el máximo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Su muerte en febrero de 2026 durante un operativo militar provocó una ola de violencia y abrió un escenario de incertidumbre sobre quién tomará el control de la organización y cómo se reconfigurará el crimen organizado en la región.

Un grupo con un nombre que infunde temor

La alerta surgió en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, en Colombia. Durante un operativo realizado en medio de elecciones legislativas, fuerzas de seguridad capturaron a cinco presuntos integrantes de una banda que se hacía llamar "Los Salsas Mexicanos Nueva Generación".

De acuerdo con las autoridades, el grupo estaría vinculado con delitos como manipulación de boletas electorales y otras actividades criminales relacionadas con el control territorial. La coincidencia temporal con la muerte de "El Mencho" ha llamado la atención de analistas de seguridad.

¿Expansión real o uso del nombre?

Especialistas consideran que no necesariamente se trata de una célula directa del CJNG. En varios países de América Latina, bandas locales han adoptado nombres de cárteles mexicanos para proyectar poder, intimidar rivales y ganar reputación criminal.

En Colombia ya se han detectado organizaciones con denominaciones similares, como grupos que se hacen llamar "Los Sinaloas" o "Fuerzas Armadas Mexicanas de Colombia", lo que sugiere una tendencia a usar estas marcas del narcotráfico como símbolo de poder.

Un nuevo mapa del narcotráfico

La aparición de este grupo también ocurre en un momento de reacomodo en el mundo criminal. Con la muerte de Oseguera Cervantes, se espera que distintas facciones intenten ocupar el vacío de poder dentro del CJNG o aprovechar la confusión para expandir sus operaciones.

Además, el narcotráfico entre Colombia y México sigue siendo una de las rutas clave para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, lo que mantiene estrechos vínculos entre organizaciones criminales de ambos países.

Un fenómeno que preocupa a las autoridades

Para expertos en seguridad, el surgimiento de grupos con nombres asociados a cárteles mexicanos refleja algo más profundo: la fragmentación del crimen organizado y la constante creación de nuevas células criminales.

Aunque aún no está claro si el grupo colombiano tiene vínculos reales con el CJNG, su aparición demuestra que la influencia simbólica de los grandes cárteles mexicanos sigue extendiéndose más allá de las fronteras de México.