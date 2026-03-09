Trump asegura que la guerra con Irán está "prácticamente terminada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra contra Irán podría estar cerca de su final. En una entrevista reciente, el mandatario aseguró que el poder militar iraní ha quedado prácticamente destruido tras los ataques liderados por Estados Unidos y sus aliados.

Trump sostuvo que el conflicto va "muy adelantado" respecto a los planes iniciales y que las fuerzas iraníes ya no tienen capacidad real para responder. Según sus declaraciones, el país ha perdido gran parte de sus sistemas militares clave.

"Ya no tienen armada, ni comunicaciones"

El presidente fue contundente al describir la situación militar de Irán. Señaló que, tras los ataques, el país se quedó prácticamente sin infraestructura militar operativa.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", declaró Trump.

También afirmó que la mayoría de los misiles y drones iraníes han sido destruidos y que sus fábricas de armamento han sido severamente dañadas.

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses atacaron miles de objetivos militares durante los primeros días de la operación, debilitando seriamente la capacidad de defensa iraní.

¿Qué declaró Donald Trump sobre la situación militar en Irán?

Un conflicto que comenzó hace apenas días. La guerra forma parte de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se intensificó a finales de febrero de 2026 cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una operación militar contra instalaciones estratégicas iraníes.

Irán respondió con misiles y drones dirigidos a bases estadounidenses y a territorio israelí, lo que provocó uno de los enfrentamientos más graves en Medio Oriente en los últimos años.

Detalles sobre los ataques militares liderados por Estados Unidos

Tensiones que aún no desaparecen. Aunque Trump aseguró que el conflicto está cerca de terminar, también lanzó advertencias a Teherán: si intenta atacar nuevamente o interferir en rutas marítimas clave, como el estratégico estrecho por donde circula gran parte del petróleo mundial, Estados Unidos respondería con mayor fuerza.

Además, el mandatario dejó claro que el final del conflicto dependerá de la decisión de Washington. "Terminar la guerra está en mi mente, no en la de nadie más", afirmó.