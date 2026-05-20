ONU advierte sobre crecimiento económico débil para 2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) redujo su pronóstico de crecimiento económico mundial para 2026 y alertó sobre un aumento generalizado de la inflación, en medio de la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio y el impacto que el conflicto ya genera sobre los mercados energéticos internacionales.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU informó que la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global cayó de 2.7% a 2.5% para 2026, mientras que la inflación mundial fue ajustada al alza hasta 3.9%.

La ONU atribuye el deterioro económico al conflicto en Oriente Medio

El organismo internacional explicó que el ajuste en las previsiones está directamente relacionado con la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, así como con las afectaciones derivadas del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La interrupción parcial del tránsito marítimo en la zona ha elevado significativamente los costos de la energía, el transporte y diversos productos industriales, provocando presión sobre las economías tanto desarrolladas como emergentes.

"Uno de los crecimientos más débiles del siglo"

Shantanu Mukherjee, director de análisis económico de la ONU, advirtió que el panorama previsto para 2026 representa uno de los desempeños económicos más bajos de las últimas décadas, excluyendo únicamente la crisis financiera de 2008 y la pandemia de Covid-19.

Además, señaló que si el conflicto en Oriente Medio se intensifica, el crecimiento económico mundial podría desacelerarse todavía más, hasta ubicarse en apenas 2.1%.

La inflación seguirá aumentando en todo el mundo

El reporte también anticipa un repunte inflacionario global mayor al esperado a principios de año.

Entre las principales proyecciones destacan:

- Inflación mundial estimada en 3.9%, es decir, 0.8 puntos porcentuales por encima de las previsiones iniciales.

- En países desarrollados, la inflación subiría de 2.6% en 2025 a 2.9% en 2026.

- En economías en desarrollo, el incremento sería más fuerte, pasando de 4.2% a 5.2%.

Según la ONU, el encarecimiento de productos importados y combustibles reducirá el poder adquisitivo de millones de personas, especialmente en países dependientes de energía y alimentos provenientes del exterior.

Economistas advierten deterioro en las condiciones de vida

Aunque Naciones Unidas descartó por ahora una recesión global inmediata, especialistas advirtieron que el aumento de precios y los problemas de suministro afectarán las condiciones de vida de miles de millones de personas.

Los costos más elevados en combustibles refinados, transporte marítimo y energía industrial ya comienzan a reflejarse en distintos sectores económicos.

El economista sénior de la ONU, Ingo Pitterle, explicó que economías clave como China e India podrían enfrentar mayores riesgos si la crisis militar se prolonga.

Según el especialista, la capacidad de resistencia económica de las principales potencias dependerá de cuánto tiempo duren las tensiones geopolíticas, ya que incluso las reservas estratégicas de energía y los mecanismos de contención financiera tienen límites.

El conflicto mantiene en alerta a los mercados internacionales

Desde el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, los mercados financieros y energéticos han reaccionado con alta volatilidad.

Los inversionistas siguen atentos a cualquier movimiento militar o diplomático que pueda alterar nuevamente el flujo comercial en el estrecho de Ormuz, considerado un punto clave para el suministro global de petróleo.

La ONU advirtió que, mientras no exista una solución diplomática estable, persistirá la incertidumbre económica internacional y continuará la presión sobre los precios de la energía y el comercio global.