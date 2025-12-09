FBI busca a Ryan Wedding en México: ofrecen 15 millones de dólares

La Embajada de Estados Unidos en México ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para obtener información que conduzca a la captura de Ryan Wedding, un ciudadano canadiense y exatleta olímpico invernal, quien presuntamente opera desde territorio mexicano en estrecha alianza con el Cártel de Sinaloa (CDS). Wedding es considerado por el FBI como uno de sus criminales más buscados.

A través de un video difundido en sus canales oficiales, la representación diplomática estadounidense, dirigida por Ronald Johnson, reiteró que Wedding "se esconde en México". Por ello, el Gobierno de Estados Unidos ha elevado significativamente la recompensa ofrecida, la cual asciende ahora a 15 millones de dólares por cualquier dato que permita su localización y detención.

Ryan Wedding, quien representó a Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, está acusado de dirigir una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo. Según el Departamento de Estado, el exdeportista se ha convertido en el principal distribuidor de cocaína en Canadá.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró previamente que Wedding es responsable de traficar anualmente unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando rutas de transporte terrestres procedentes de México. Esta operación, según las autoridades, se realiza en colaboración directa con el Cártel de Sinaloa.

Los cargos que enfrenta el fugitivo en Estados Unidos son graves e incluyen dirección de una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína. Adicionalmente, se le impusieron nuevos cargos por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal vinculado al caso fuera asesinado en la ciudad de Medellín en 2024.

La búsqueda de Ryan Wedding subraya la cooperación binacional entre Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado transnacional y destaca la complejidad de las redes de narcotráfico que involucran a figuras internacionales. La embajada exhorta a cualquier persona con información sobre el exatleta a comunicarse de inmediato con las autoridades estadounidenses, enfatizando que su denuncia podría ser clave.