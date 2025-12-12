Nicolás Maduro advierte sobre agresión imperialista de EU

El líder venezolano Nicolás Maduro advirtió que su país debe 'estar de pie como guerreros... listos para aplastar los dientes del imperio norteamericano' el miércoles, un momento que coincidió con la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Maduro pronunció estas palabras mientras sostenía la espada de Simón Bolívar en un mitin en el que se le vio en un video cantando y bailando una grabación del éxito de finales de los 80 del cantante estadounidense Bobby McFerrin, 'Don’t Worry, Be Happy'.

Maduro advierte sobre agresión imperialista de EU

Maduro dijo a sus partidarios que los venezolanos deben mantenerse alerta mientras aumentan las tensiones con Washington. 'En estos tiempos, las cosas tienen que ser diferentes, pero siempre debemos mantenernos como guerreros, mujeres y hombres', dijo en una interpretación traducida. 'Con un ojo bien abierto —y el otro también— trabajando, produciendo, construyendo, manteniendo todo en marcha y dispuesto a partirle los dientes al imperio norteamericano si fuera necesario, desde la patria de Bolívar.'

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que aumentó drásticamente las tensiones con Caracas. El petrolero fue secuestrado por presuntamente transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, según la fiscal general Pam Bondi.

Incautación de petrolero por EU provoca respuesta de Maduro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenó la medida en un comunicado oficial, calificándola de 'robo descarado y acto de piratería internacional' y acusando a Trump de perseguir abiertamente un plan para 'tomar el petróleo venezolano sin pagar nada a cambio'. El ministerio dijo que la acción se enmarca en lo que describió como un esfuerzo de larga data de Estados Unidos para saquear los recursos naturales del país y comparó el episodio con la pérdida de Citgo Petroleum Corp., que Caracas afirma que fue confiscada a través de 'mecanismos judiciales fraudulentos'.

El comunicado argumentó que 'las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela' no tienen nada que ver con la migración, el narcotráfico, la democracia o los derechos humanos, insistiendo que 'siempre se ha tratado de nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestra energía'. También acusó a Washington de utilizar el incidente del petrolero para distraer la atención de lo que describió como el fracaso de los esfuerzos políticos en Oslo por parte de grupos que buscan la remoción de Maduro.

Maduro sostiene que Venezuela debe estar lista para defenderse

Caracas instó a los venezolanos a 'mantenerse firmes en la defensa de la patria' y llamó a la comunidad internacional a rechazar lo que calificó de 'agresión vandálica, ilegal y sin precedentes'. El gobierno dijo que llevará su queja a todos los organismos internacionales disponibles y se comprometió a proteger la soberanía del país y el control sobre sus activos energéticos, declarando que 'Venezuela no permitirá que ninguna potencia extranjera intente arrebatarle al pueblo venezolano lo que le pertenece por derecho histórico y constitucional'.

Las tensiones entre ambos países han aumentado tras meses de ataques marítimos estadounidenses que, según Washington, tuvieron como objetivo buques utilizados por narcotraficantes para transportar narcóticos. Reuters ha informado que más de 80 personas han muerto desde septiembre, y un informe separado de Reuters detalló una mayor vigilancia y medidas de seguridad en las comunidades costeras afectadas por los ataques.

A fines del mes pasado, Maduro apareció en un mitin masivo en Caracas sosteniendo la espada de Simón Bolívar mientras advertía a sus partidarios que se prepararan para una 'agresión imperialista', pronunciando un discurso desafiante después de que Trump dijera que Estados Unidos 'muy pronto' comenzará a detener a presuntos narcotraficantes venezolanos en tierra. Trump dijo que no había descartado enviar tropas estadounidenses a Venezuela como parte de la ofensiva de la administración contra las redes criminales vinculadas a figuras importantes en Caracas. 'No, no lo descarto. No descarto nada', dijo. También dejó espacio para posibles conversaciones. 'Podríamos tener conversaciones con Maduro, y veremos cómo resulta. Les gustaría hablar', dijo Trump a la prensa el fin de semana.

Desde principios de septiembre, los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental han destruido docenas de buques. Los funcionarios estadounidenses dicen que muchos estaban vinculados a grupos criminales venezolanos y colombianos. Maduro apareció en el mitin del mes pasado sosteniendo la espada de Simón Bolívar, el líder independentista del siglo XIX considerado el liberador de gran parte de Sudamérica. Dijo a sus partidarios que el país se enfrentaba a un momento decisivo.