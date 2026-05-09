Embajada de Estados Unidos en México: Tiempos de espera para visa 2026

CIUDAD DE MÉXICO — Los ciudadanos mexicanos que planeen iniciar el trámite de la visa estadounidense durante el mes de mayo de 2026 se enfrentarán a un panorama de tiempos de espera diferenciados, dependiendo de si se trata de una renovación o de una solicitud por primera vez. Tras los ajustes realizados por los consulados para agilizar la demanda, las autoridades migratorias y especialistas han actualizado las proyecciones para este cuatrimestre.

De acuerdo con los datos más recientes de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, el sistema de citas continúa priorizando ciertos sectores, aunque la disponibilidad general ha mostrado una estabilización en comparación con años anteriores.

Tiempos estimados para solicitudes de primera vez

Para quienes solicitan la visa de turista (B1/B2) por primera vez, el tiempo de espera para una cita consular se mantiene en un promedio de 14 meses o más. Esto implica que una persona que comience su proceso en mayo de 2026 podría estar obteniendo su cita presencial hasta mediados o finales de 2027.

Sin embargo, ciudades con alta demanda como Ciudad Juárez reportan tiempos específicos que pueden variar mensualmente. Una vez realizada la entrevista y aprobada la solicitud, el tiempo de entrega de la tarjeta de visa láser es de aproximadamente 2 a 4 semanas.

Renovaciones: El proceso más ágil

El panorama es significativamente más favorable para quienes califican para el programa de exención de entrevista (renovaciones de visas vencidas hace menos de 48 meses). Para estos casos, el tiempo de espera para la toma de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) es de apenas 1 a 2 meses.

Bajo este esquema, un solicitante que inicie el trámite en mayo podría concluir el proceso y recibir su documento físico entre junio y julio de 2026.

Recomendaciones y costos para 2026

El costo de la solicitud de visa de turista se mantiene en 185 dólares para adultos y 15 dólares para menores de 15 años (en casos específicos). Las autoridades recomiendan a los usuarios:

Anticipación: Iniciar el trámite con al menos 8 a 12 meses de antelación si se tiene un viaje planeado.

Revisión del DS-160: Un error en el formulario puede invalidar el proceso o causar retrasos adicionales.

Monitoreo de citas: Existe la posibilidad de que se liberen espacios de manera anticipada por cancelaciones, por lo que se sugiere revisar el sistema periódicamente.

Para casos de emergencia —como viajes por motivos de salud o fallecimiento de un familiar—, el consulado mantiene habilitado el canal de Citas de Emergencia, las cuales pueden resolverse en un plazo de 2 a 3 días hábiles tras la aprobación de la solicitud de urgencia.