OMS alerta sobre brote de hantavirus en crucero: MV Hondius

La OMS anticipa brote 'limitado' de hantavirus mientras se busca a más infectados

Las autoridades de salud de una creciente lista de países se apresuraban el jueves a rastrear a las personas relacionadas con un brote mortal del hantavirus en un crucero. La Organización Mundial de la Salud también predijo una propagación 'limitada' del virus si se aplicaban medidas de salud pública.

"Esto no es la covid, esto no es la influenza", dijo Maria Van Kerkhove, jefa de preparación para epidemias y pandemias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra el jueves. "Esto se propaga de forma muy, muy diferente". La transmisión entre humanos del hantavirus, una familia de virus que portan los roedores, es poco frecuente. La cepa Andes del hantavirus, que se ha confirmado en los casos relacionados con el crucero, es la única que se conoce que se propaga de humano a humano, pero se transmite principalmente a través de un estrecho contacto personal, dijo Van Kerkhove.

"Esto no es el comienzo de una epidemia, no es el comienzo de una pandemia", dijo.

Desde el 11 de abril, tres pasajeros que se encontraban a bordo del MV Hondius, un crucero con bandera neerlandesa, han muerto y al menos otras cinco personas han enfermado tras mostrar síntomas del hantavirus, según la OMS. Las autoridades de salud han confirmado hasta ahora cinco casos de hantavirus en el barco, todos ellos de la cepa Andes, que se encuentra principalmente en Sudamérica.