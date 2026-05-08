Aún sin postura oficial La SEDU ante adelanto del ciclo escolar

SALTILLO, COAH.- Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la modificación al calendario escolar para adelantar el cierre del ciclo lectivo al próximo 5 de junio, la Secretaría de Educación en Coahuila no ha emitido una postura oficial ni confirmado si la disposición será aplicada en la entidad.

Aunque el titular de la dependencia estatal, Emanuel Garza Fishburn, aparece en la fotografía difundida por las autoridades educativas nacionales junto a Mario Delgado Carrillo y demás integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), hasta este viernes no existía un comunicado estatal al respecto.

De acuerdo con versiones de padres de familia, algunos colegios privados de Saltillo, como el Colegio Ignacio Zaragoza, mantendrían la decisión de no concluir antes el ciclo escolar debido a las actividades académicas y administrativas que aún tienen pendientes por realizar.

Fue el pasado jueves cuando se informó que, por unanimidad, el CONAEDU, integrado por las y los secretarios de Educación Pública del país, aprobó modificaciones al calendario escolar ante las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio nacional.

¿Qué dice la SEDU sobre el adelanto del ciclo escolar?

Según lo acordado, las clases concluirán el 5 de junio, mientras que las labores administrativas finalizarán el 12 del mismo mes. Asimismo, las autoridades educativas federales informaron que las maestras y maestros regresarán a actividades el 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar, con el objetivo de preparar el próximo ciclo académico.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes dirigidas a niñas y niños, previo al inicio formal del nuevo periodo escolar. El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.

Impacto del clima en la decisión del CONAEDU

Las autoridades señalaron que el ajuste al calendario responde principalmente a la intensa ola de calor registrada en las últimas semanas y que se prevé continúe durante junio y julio. Además, se tomó en cuenta la realización de actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol que se celebrará en México.

Pese a las modificaciones, la SEP aseguró que se garantizará el cumplimiento de los contenidos establecidos en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento académico de las y los estudiantes.