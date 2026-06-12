Embajador de EE. UU. felicita a México por el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El embajador de los Estados Unidos en México emitió una felicitación pública dirigida al gobierno y al pueblo mexicano con motivo del arranque oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, destacando la sólida colaboración bilateral existente en la organización del torneo de futbol que se celebra de manera conjunta en Norteamérica.

A través de un pronunciamiento oficial emitido tras la conclusión de las actividades del partido de apertura en el Estadio Azteca, el representante diplomático estadounidense resaltó el éxito organizativo de la jornada inaugural y el valor de la hermandad deportiva entre las naciones coanfitrionas.

Diplomacia y colaboración en el Mundial de Norteamérica 2026

La felicitación del diplomático se suma a las reacciones internacionales que generó el inicio de la competencia futbolística en la Ciudad de México, donde la selección local enfrentó al combinado de Sudáfrica. El torneo representa un hito histórico al ser la primera edición de una Copa del Mundo organizada de forma simultánea por tres países vecinos: México, Estados Unidos y Canadá.

El jefe de la misión diplomática estadounidense en territorio mexicano subrayó que el desarrollo de este evento de magnitud global es el resultado directo de años de planeación, mesas de trabajo conjuntas y un esfuerzo coordinado en materias clave como la seguridad, la logística fronteriza, el transporte y la atención al turismo internacional.

"Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a México por el extraordinario inicio de la Copa del Mundo 2026", manifestó el embajador mediante un comunicado oficial. "Este torneo no solo celebra la pasión por el futbol, sino que es un testimonio del espíritu de cooperación, amistad y la profunda unión estratégica que une a nuestras naciones como socios en la región de Norteamérica".

El inicio de un calendario compartido en la región

El representante del gobierno de Washington apuntó que el éxito de la ceremonia de apertura y del operativo logístico implementado en la capital del país sienta un precedente sumamente positivo para el resto del calendario mundialista, el cual contempla de manera posterior la realización de eventos especiales e inauguraciones complementarias en sedes de los Estados Unidos y Canadá.

La embajada estadounidense reiteró su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos y un seguimiento permanente con las dependencias federales mexicanas y el comité organizador de la FIFA para garantizar que el tránsito de aficionados, las delegaciones deportivas y el desarrollo de los partidos en todas las sedes compartidas continúe realizándose bajo un entorno de seguridad, orden y celebración comunitaria durante las próximas semanas del certamen deportivo.