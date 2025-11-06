TrumpRx logra rebaja en precios de medicamentos para diabetes y obesidad

Estados Unidos acuerda reducir el costo de Ozempic y medicamentos para adelgazar

Donald Trump firmó un acuerdo para reducir el costo de Ozempic y otros medicamentos para adelgazar hasta los 350 dólares

Este jueves 6 de noviembre, Donald Trump firmó un acuerdo para reducir en Estados Unidos el costo de Ozempic junto a otros medicamentos para adelgazar.

Desde el pasado septiembre, la Organización Mundial de la Salud añadió el ingrediente activo de Ozempic, la semaglutida, a la lista de medicamentos que combaten la diabetes tipo 2.

Así como un tratamiento a largo plazo de la obesidad en adultos, ya que es uno de sus efectos secundarios, sin embargo y pese a su viralización no sería un medicamento para adelgazar.

Estados Unidos llega a acuerdo para reducir el costo de Ozempic y otros medicamentos para adelgazar

Tal como dio a conocer La Casa Blanca, Donald Trump acordó una "rebaja histórica" en el precio de Ozempic y Wegovy, presuntos medicamentos para adelgazar que combaten la diabetes y enfermedades cardíacas.

Ozempic bajó de los mil dólares a los 350 a través de TrumpRx, mientras que Wegovy redujo su costo de los mil 350 dólares a los 350 mensuales, para eliminar el riesgo de medicamentos no aprobados.