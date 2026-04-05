Trump advierte sobre posible ataque a Irán

El presidente Donald Trump lanzó este domingo una fuerte advertencia contra Irán, al señalar que Estados Unidos podría atacar infraestructura clave del país si no se reabre el estratégico Estrecho de Ormuz.

A través de una publicación en su red social, el mandatario utilizó un tono agresivo para advertir que el martes se convertiría en una jornada de ofensiva contra centrales eléctricas y puentes iraníes, en caso de que no se restablezca el tránsito por esta importante ruta marítima, actualmente bloqueada tras semanas de tensión militar.

En su mensaje, Trump insistió en que la reapertura del estrecho es una condición indispensable para evitar una escalada mayor, luego de que dicho paso haya permanecido prácticamente cerrado desde que fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaron ataques en territorio iraní hace más de un mes.

Por otra parte, el presidente adelantó que este lunes ofrecerá una conferencia de prensa desde la Oficina Oval, donde se espera que brinde más detalles sobre la situación. Esto ocurre después de que el Ejército estadounidense lograra rescatar a dos pilotos cuyos aviones fueron derribados en territorio iraní, en un hecho que incrementa la tensión entre ambas naciones.