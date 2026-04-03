Donald Trump informado sobre rescate de piloto en Irán

Rescatan a piloto estadounidense tras derribo de F-15E en Irán

Un miembro de la tripulación de un F-15E estadounidense fue rescatado tras el derribo de la aeronave en el sur de Irán, según confirmaron funcionarios estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato. La operación, considerada de alta sensibilidad, se realiza mientras continúan los esfuerzos por localizar al segundo piloto.

Tres fuentes cercanas a la operación indicaron que Estados Unidos está liderando la misión de búsqueda y rescate, con colaboración directa de Israel. Aunque la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump fue informado del incidente, no se ofrecieron detalles adicionales sobre la situación de seguridad de la región. El rescate ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán, con la televisión estatal iraní afirmando que sus Fuerzas Armadas derribaron el F-15E y lanzaron operaciones para recuperar a los pilotos.

Operación militar y respuesta iraní

"Irán ha derribado un F-15E Strike Eagle", informó la cadena estatal IRIB. Según medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, helicópteros y un avión Hércules C-130 estadounidense participan en la búsqueda. Algunos informes locales señalaron que las autoridades ofrecieron recompensas a los residentes que entregaran a los pilotos enemigos vivos, mientras que Tasnim informó que uno de los helicópteros de rescate fue atacado y se retiró. El medio Mizan publicó fotografías de lo que describió como aviones estadounidenses en el espacio aéreo iraní, reforzando la narrativa de un operativo activo en la zona.

Axios, medio estadounidense, confirmó la existencia del derribo y la operación de rescate mediante fuentes conocedoras, aunque el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.

Historial de incidentes aéreos

Este no es el primer enfrentamiento aéreo entre Estados Unidos e Irán. A mediados de marzo, la Guardia Revolucionaria aseguró haber impactado un F-35 estadounidense, mientras que EU reportó un aterrizaje de emergencia en una base regional. Otros casos incluyen tres F-15 derribados por error por defensas kuwaitíes y un avión cisterna KC-135 que se estrelló en Irak sin intervención hostil confirmada. Estos eventos refuerzan la tensión en Medio Oriente, especialmente cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el petróleo global. El presidente Trump señaló que Estados Unidos podría "abrir fácilmente" el estrecho y tomar petróleo con "un poco más de tiempo", dejando en claro la postura agresiva sobre la región. Trump también advirtió que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a atacar la infraestructura restante en Irán, mencionando específicamente puentes y plantas eléctricas como objetivos futuros. Sus declaraciones, publicadas en Truth Social, reflejan la intensidad de la situación y el riesgo de escalada militar.