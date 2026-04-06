Trump advierte a Irán tras rechazo a tregua: "pagarán un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán luego de que el país rechazara una propuesta de alto el fuego temporal de 45 días, lo que elevó la tensión entre ambas naciones.

El mandatario afirmó que el plazo establecido para alcanzar un acuerdo vence este martes y lo calificó como definitivo. Además, expresó su inconformidad con la respuesta iraní, señalando que, aunque la propuesta presentada por Teherán era relevante, no cumplía con las expectativas de su administración.

"Estoy muy molesto, van a pagar un precio muy alto por eso", declaró Trump en sus primeras reacciones tras conocerse la negativa de la república islámica.

Trump expresa su descontento con la respuesta de Irán y advierte sobre las consecuencias.

De acuerdo con información difundida por medios oficiales iraníes, el gobierno de Teherán planteó una alternativa que incluye el fin de los conflictos en la región, garantías para el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y un plan de reconstrucción.

Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por Washington, lo que mantiene el desacuerdo entre ambas partes. En ese contexto, Trump reiteró su interés en poner fin al conflicto, aunque dejó entrever intereses estratégicos al mencionar el tema energético.

La propuesta de Irán incluye el fin de conflictos y garantías en el estrecho de Ormuz.

"Si pudiera elegir, me quedaría con el petróleo; podríamos irnos ahora, pero quiero terminar con esto y espero que termine pronto", señaló.

Se prevé que el mandatario ofrezca una conferencia de prensa este mismo día para ampliar su postura frente a la situación.