Irán rechaza negociar programa de misiles balísticos ante propuesta de Estados Unidos

En medio del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos presentó una propuesta de 15 puntos a Irán con el objetivo de poner fin a la guerra, según información difundida el 25 de marzo de 2026.

De acuerdo con datos revelados por Associated Press, el plan fue entregado a través de funcionarios de Pakistán. No obstante, el gobierno iraní no ha confirmado su recepción y ha reiterado su postura en contra de una salida diplomática al conflicto.

La propuesta incluye alivio de sanciones y supervisión nuclear por parte de OIEA.

El documento contempla varios puntos centrales orientados a reducir tensiones y establecer mecanismos de control:

- Alivio de sanciones

- Cooperación en materia nuclear civil

- Reversión del programa nuclear iraní

- Supervisión por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica

- Restricciones al desarrollo de misiles

- Garantías de acceso al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz

Irán ha rechazado negociar aspectos de su programa de misiles balísticos.

La viabilidad de esta propuesta enfrenta importantes retos. Antes del inicio del conflicto, Irán ya había dejado claro que no estaba dispuesto a negociar aspectos relacionados con su programa de misiles balísticos ni su respaldo a grupos regionales.

Además, el control del estrecho de Ormuz representa una ventaja estratégica clave para Teherán, la cual ha utilizado como herramienta de presión frente a Estados Unidos e Israel. Las restricciones en esta vía han impactado directamente en el precio del petróleo, generando repercusiones en los mercados globales.

Se reportan intentos de mediación para un encuentro entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes egipcias y paquistaníes señalaron que existen intentos de mediación para concretar un encuentro entre representantes de ambos países, el cual podría realizarse próximamente.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno mantiene conversaciones activas, con la participación de figuras como Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio y JD Vance.

Sin embargo, Irán ha negado que existan negociaciones directas con Washington o con Israel, aunque reconoció contactos diplomáticos con otros países. En este contexto, el vocero militar Ebrahim Zolfaghari reiteró que su postura no cambiará y descartó cualquier acuerdo con sus adversarios.